Stay Homas anima el públic de l'Strenes amb un doble concert a l'Auditori de Girona, en la presentació del disc «Agua»

Stay Homas ha estrenat el seu primer disc 'Agua' a l'Auditori de Girona. El grup de Barcelona sorgit del confinament ha portat a l'escenari de l'Strenes les dotze cançons del seu treball que ha combinat amb altres peces que ja van sonar en molts altres festivals l'estiu passat. Tot plegat, en un doble concert que ni el confinament ha evitat que s'esgotin les entrades dels dos espectacles. El grup ha omplert les prop de 600 localitats disponibles en cadascun dels dos passis. Stay Homas ha animat un festival que des de fa poc més d'una setmana va rebre un cop dur quan es van decretar les noves mesures. De moment, i malgrat que es va arribar a plantejar l'opció d'anul·lar concerts, Strenes ha mantingut tots els espectacles.

Prop de 600 espectadors han pogut gaudir del primer dels dos concerts d'Stay Homas a l'Auditori de Girona aquest dissabte a la tarda. Espectadors com la Maria Peralta i en Francesc Rigal que van comprar l'entrada aquest passat dijous, aprofitant que algun altre espectador va demanar la devolució, ja que el confinament comarcal li impedia assistir-hi. "Vam estar de sort", assenyalen. El concert ha arrencat amb 'In the end' i 'Estamos mal'. Dues peces que han servit perquè el públic s'animés encara més del que venia. Un dels moments de la tarda ha estat quan han sonat les notes de 'Tudo Bem', un dels grans èxits de la banda i que escenifica un crit d'optimisme, malgrat la pandèmia.

Un altre dels moments àlgids de la tarda ha estat amb la cançó que defineix el grup, 'Be patient' i que els va fer saltar a la fama. Una cançó que ha precedit un dels grans èxits del darrer treball dels barcelonins, 'Days of our lives' i que ha estat una de les més aplaudides. El concert s'ha tancat amb 'Bright side' i 'Let it out', acompanyades d'una ovació tancada per part dels prop de 600 espectadors que no han pogut evitar aixecar-se de les seves butaques en bona part de les cançons.

Com molts altres dels artistes que toquen al festival Strenes de Girona, Stay Homas havia esgotat totes les entrades pels dos concerts d'aquest dissabte, però la mesura del Procicat ha fet que desenes de persones d'altres comarques no poguessin anar-hi, malgrat tenir entrada. Tot i això, l'èxit de la banda ha fet que el festival pogués vendre de nou totes les que s'havien retornat en els dos concerts.

La Sílvia explica que l'havia comprat des del gener passat i estava tranquil·la perquè és de Girona i no tindria problema per poder arribar. Com la majoria dels espectadors ha sortit "encantada" amb el concert dels Stay Homas que han incorporat dos components més al grup, un baixista i un bateria. La Sara i la Maria Pau expliquen que tenien "moltes ganes" de poder gaudir d'una festa com la d'aquest dissabte. "Ha estat genial poder reviure així els moments del confinament", expliquen.

Es mantenen els concerts

Des del festival de moment no han suspès els concerts previstos malgrat que han hagut de retornar desenes d'entrades pel confinament comarcal. L'organització d'Strenes va valorar la possibilitat d'anul·lar alguns espectacles, ja que a partir del 20% de devolució es feia complicat poder tirar endavant el concert i en alguns casos ja havien arribat al 35% de retorn d'entrades.