David contra Goliat: les llibreries planten cara al comerç electrònic

Una noia, li direm X., ressegueix les cobertes de la prestatgeria amb el tou del dit índex. Un bestseller. Una reedició. Un llibre descatalogat. Un clàssic que té por de no entendre. Una novel·la de la qual no ha sentit a parlar. Un llibre de contes d'un autor empordanès. Un viatge per la història de la ciutat que l'ha vist créixer.

La llibretera s'acosta. Quin és l'últim llibre que has llegit? Algun autor de capçalera? Sobre què et vindria de gust llegir? Un diagnòstic. I tot seguit, la prescripció. Mentre la llibretera s'atansa al taulell amb el llibre en mà, X. introdueix el títol vencedor al cercador. Preus ratllats, descomptes, una excusa en veu alta i tot seguit, el cling-cling de la porta.

Aquest és, per algunes llibreries de proximitat, un escenari recorrent. I és que, tot i que la legislació només permet l'aplicació d'un 5% de descompte sobre el PVP, que és fix a nivell estatal, la percepció generalitzada continua essent que les plataformes de comerç electrònic, incloent també les grans cadenes de llibreries, ofereixen preus més competitius.

Paral·lelament, el confinament domiciliari va obligar a lectors habituals i nous adeptes a substituir temporalment la compra física per la digital. Iniciatives com Llibreries Obertes van teixir una xarxa de seguretat pels petits establiments de barri, però la comoditat i els terminis d'entrega gairebé immediats van fer resistir la tendència.

Per fer-hi front, aquesta setmana ha nascut la plataforma en línia Bookshop.org, que s'afegeix a altres iniciatives com Libelista o Todostuslibros. L'objectiu: oferir múscul a les llibreries independents i ser «una alternativa a la compra de llibres a Amazon». De moment, més de dues-centes llibreries s'hi han donat d'alta en el conjunt de l'Estat, de les quals una seixantena són catalanes. En concret, a les comarques gironines s'hi han unit un total de sis llibreries. Es tracta de les llibreries 22, Calmot, Ulyssus i Geli de Girona; la Siglantana de la Bisbal d'Empordà i Can Nino de Santa Coloma de Farners.

La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, valora molt positivament la iniciativa, a partir d'on assegura que «podem competir contra Amazon». En aquest sentit, assenyala que la plataforma s'afegeix a les eines de les llibreries, com les pàgines web o les xarxes socials. Però per Neus Lloveras, propietària de la llibreria la Siglantana de la Bisbal d'Empordà, ha estat l'oportunitat d'obrir una finestra al món digital, perquè fins ara, no disposava de pàgina web. «Per nosaltres és molt important estar a la xarxa perquè és la manera d'existir», sosté. I és que els clients, en comprar a través de la plataforma, poden fer-ho escollint la seva llibreria de confiança, a través de la pròpia botiga online inscrita dins la plataforma. D'aquesta manera, la llibreria seleccionada rep el marge de la venda del llibre, que suposa el 25% del seu preu, i la plataforma s'encarrega de la gestió del catàleg, la logística i la rapidesa i fiabilitat dels enviaments. Lloveras assegura que a través de la plataforma vol mostrar seleccions més personals i properes, com llibres d'autors i editorials del territori que no figuren als rànquings comercials. En definitiva, competir amb una oferta diferenciada.

Per la seva banda, el Secretari General del Gremi d'Editors de Catalunya, Josep Lafarga, assegura que «veiem amb bons ulls qualsevol iniciativa que beneficiï les llibreries», i des del Gremi de Distribuïdors de Catalunya, tal i com apunta Alberto González -que a partir del maig assumirà la presidència-, la plataforma «no deixa de ser un client més».

Queda per veure, però, si la X. tornarà a a la llibreria. De moment, tal i com apunta el propietari de la llibreria Geli, Pere Rodeja, «és una manera de captar nous clients que potser no et coneixien».