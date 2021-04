Jordi Savall i Sandra Uve, Premis Sant Jordi 2021 de l'IEC

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va fer públics ahir els Premis Sant Jordi 2021, que distingeixen obres i investigadors de tots els àmbits de la ciència i la cultura catalanes. El Premi Prat de la Riba, el més destacat dels reconeixements, ha estat atorgat a Jordi Savall. Per la seva banda, Alejandra Valencia Villanueva (Sandra Uve) ha estat reconeguda amb el Premi Creu Casas-Dones per canviar el món. En total, s'han lliurat més de mig centenar de guardons, per un import que supera els 180.000 euros. Instituïts el 1914, constitueixen la tradició més antiga de l'Institut i contribueixen a promoure la recerca científica, l'alta cultura i el català.

L'IEC lliurarà els guardons de forma presencial el pròxim divendres 23 d'abril a la Casa de Convalescència de Barcelona (seu de l'IEC) després que la pandèmia obligués a suspendre'n la cerimònia l'any passat.