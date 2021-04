Quintana, Bosch, Alsius i Canet signen a la Llibreria Geli

A menys d´una setmana per Sant Jordi, la Llibreria Geli de Girona va celebrar ahir al matí una intensa jornada literària amb diversos autors signant exemplars dels seus llibres. Xavier Bosch, amb La dona de la seva vida; Salvador Alsius, amb Com TV3 no hi ha(via) res i Anna Gas amb El pèndol (Premi Mercè Rodoreda 2020) van ser els primers autors passar pel centanari establiment gironí. El segon torn va ser protagonitzat per Marc Artigau, amb Jo era el món; la jove Juliana Canet amb Món maker i Rafel Vives amb Fes-t'ho tu mateix.

Finalment, al migdia, Gerard Quintana va signar exemplars de L'home que va viure dues vegades, mentre Iolanda Batallé va fer amb el mateix amb Atreveix-te a fer les coses a la teva manera. També van passar per la llibreria gironina Ismael López i Coque Fernández, fundadors del Santuari Gaia, presentant el llibre Animales como tú.