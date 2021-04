Cap Roig esgota entrades per a quatre concerts en només una setmana

Només una setmana després d'anunciar el cartell de la 21ena edició, el festival de Cap Roig ha esgotat totes les entrades per a quatre dels concerts que ha programat. Es tracta de les actuacions de Manel, Aitana, Estopa i Morat, que han penjat el cartell de 'sold out' superant les 24.000 entrades venudes. Per altra banda, els concerts de Pablo López, Ara Malikian, Els Amics de les Arts, Blaumut i El Pot Petit també estan molt a prop de vendre totes les localitats disponibles. El festival, que celebrarà 23 concerts entre el 23 de juliol i el 21 d'agost, comptarà també amb artistes de primer nivell com Raphael, Juan Diego Flórez, Antonio Orozco, Sara Baras, Hombres G, David Bisbal o Love of Lesbian.