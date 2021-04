Dues mares gironines fan visibles els dols de la maternitat en un llibre

L'Eva Gasull i la Maite Marcó són dues mares gironines que volen fer visibles els diferents dols de la maternitat. Ho fan a través del llibre Històries d'una panxa, un relat que explica onze històries a partir de l'experiència personal de cadascuna de les dones fins a arribar a ser mares. «El que volem és poder trencar els tabús, com quan et ve algú i et pregunta per què encara no ets mare», assenyala Gasull.

Les dues autores gironines expliquen que el llibre pretén poder parlar «amb naturalitat» dels diferents moments que es viuen fins a arribar a la maternitat, des d'aquelles dones que no poden quedar-se embarassades, passant per les que no creuen que sigui el moment adequat fins a les que han de fer tractaments de fertilitat per quedar-s'hi.

Gasull diu que la idea inicial era fer una guia d'autoajuda, però de seguida van veure que «era impossible, perquè cada dona és diferent». Aleshores van decidir explicar la seva història a partir de l'experiència de cadascuna. «Nosaltres hem vist que el més important és la felicitat en una mateixa i no haver de tenir la pressió social que, a vegades, t'imposen pel fet que has de ser mare. Nosaltres ho som, jo adoptiva i l'Eva biològica, però ha estat un procés normal que ens hi ha portat», remarca Marcó.

Gasull assenyala que en el relat es fan visibles diverses situacions i dols amb els quals moltes mares es poden sentir identificades, com el de no haver-se pogut quedar embarassada, haver patit un avortament, la frustració de veure que no ho aconsegueixes, o també el d'aquelles dones que volen ser-ho, però no tenen la sensació que sigui el moment adequat.

«Creiem que poder compartir totes aquestes experiències és una forma d'ajudar aquelles dones que es poden sentir identificades», remarca Gasull. I, de fet, expliquen que estan «molt contentes» de veure el retorn que tenen per part de moltes lectores d'Història d'una panxa. «Ens hem trobat amb dones que ens agraeixen haver escrit allò que senten i que no s'han atrevit a dir. Nosaltres ens hem despullat i alhora tenim la sensació que el llibre és un suport per a algunes dones en aquest procés de ser mare», destaquen ambdues autores.

En concret, el llibre relata onze històries d'onze dones que, cinc anys després d'un viatge a l'Índia, es retroben per explicar-se les seves vivències i posen en comú la seva voluntat de tenir fills. En realitat, aquestes onze dones són només les dues autores del llibre, que parlen dels moments que han viscut en aquest procés. «En certa manera, durant aquests cinc anys no érem les mateixes dones, ni la Maite ni jo», assenyala Gasull.

Un llibre per a persones

Les autores indiquen que Històries d'una panxa és un «llibre per a persones». En aquest sentit, destaquen que encara que el procés de gestació sigui de la dona, la voluntat pot ser de la parella. «En el llibre també es fa referència a la part de l'home com a persona que acompanya i que comparteix el desig de tenir fills. En cap cas és un llibre dedicat exclusivament a les dones», afirmen.