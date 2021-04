«Les cuques», de Julià Guillamon, arriben al Museu del Joguet de Figueres

El Museu del Joguet de Catalunya acull una exposició temporal sobre el llibre Les cuques de l'escriptor barceloní Julià Guillamon.

L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 de juliol, recull les làmines dissenyades per Albert Planas i Julià Guillamon que ocupen les pàgines centrals del llibre, concebudes a mode de guia, on apareixen en l'ordre en què es van desgranant al llarg de l'obra totes les cuques esmentades per l'autor. Juntament amb aquestes, es mostren onze làmines específicament creades per a ser exposades, on s'hi recullen algunes de les cuques del llibre. D'altra banda, diverses fotografies familiars de Julià Guillamon durant els seus passejos per la natura, acompanyades de clips sobre diverses cuques i passatges del llibre, creades per Maria Padró.

Les cuques, editat per Anagrama, està format per seixanta-un fragments que s'articulen en una novel·la que recorre tres estius consecutius durant els quals l'autor no va poder gaudir del contacte amb la natura. Tal com expressa Guillamon en el llibre, aquest va sorgir d'una necessitat vital, de l'enyor del bosc, dels prats i les muntanyes. Alhora, es tracta d'una novel·la sobre el temps i la reparació psicològica.