Descobert un amagatall de la Guerra Gran amb 500 bales a la basílica de Castelló

Les excavacions a l'interior de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) han descobert un antic amagatall de la Guerra Gran amb unes 500 bales de plom. La troballa, que s'ha fet gairebé per "casualitat", s'ha localitzat enmig de runa a la zona del cor de l'església. Els treballs, que s'emmarquen en la quarta campanya del projecte de recerca promogut per l'Institut d'Estudis Empordanesos, també han permès localitzar restes –algunes molt maleses- dels temples anteriors. En concret, de l'església romànica i la preromànica i unes tombes. A més, s'han trobar els fonaments que es van fer per aixecar la basílica gòtica, els pilars i, fins i tot, forats de bastida.