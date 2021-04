L'Strenes manté els concerts previstos per aquest cap de setmana

L'Strenes manté els concerts previstos per aquest cap de setmana

El festival Strenes de Girona mantindrà la programació d'aquest cap de setmana tal com estava prevista després que s'hagi finalitzat el termini que donen els organitzadors als espectadors per demanar la devolució de les entrades. Amb aquest termini poden preveure si el concert serà viable o no.

Aquesta setmana, el director del festival, Xavi Pascual, ha assegurat que el nombre de peticions de devolució "ha estat menor" que en les anteriors i per això garanteixen la continuïtat dels concerts. Precisament, aquest dimarts s'ha presentat la programació de la secció Talent Gironí, en què hi ha els quatre artistes seleccionats l'any passat (Jordi Serradell, Relat, David Busquets i Carmen 113) amb la incorporació de Marta Pérez.