El Palau de la Música estrena un concert inspirat en «Jo confesso» de Jaume Cabré

El Palau de la Música viurà demà l'estrena del concert Jo confesso, inspirat en la novel·la homònima de Jaume Cabré.

Es tracta d'un concert per a guitarra i orquestra de l'australià Marian Budos a partir de la fascinació que li va generar la lectura de la novel·la de Cabré, en la seva traducció a l'anglès Confessions (Arcadia Publishing). L'any 2018 el compositor va demanar permís a l'autor per a traduir en llenguatge musical l'impacte que li havia produït el seu llibre. Després d'una trobada a Barcelona entre Marian Budos, Jaume Cabré i Jacob Cordover, l'escriptor va acceptar «honorat» que el músic s'atrevís amb aquesta aventura. Budos es va confessar «arravatat» pel llibre, per la seva «magnitud, profunditat i les moltes emocions que Cabré transmet al lector».

Degut a la pandèmia, Budos no podrà assistir demà al concert, que interpretaran l'Orquestra del Reial Cercle Artístic i el guitarrista Jacob Cardover.