Parlem impulsa un concurs musical i un literari per promoure l'ús del català entre els joves

La Diada de Sant Jordi és una bona oportunitat per celebrar la cultura del país i Parlem Telecom, l'operadora de telecomunicacions de Catalunya, ha posat en marxa dues iniciatives per impulsar l'ús creatiu de la llengua catalana en aquesta data tan assenyalada: el concurs de microrelats literaris #SantJordiParlem a Twitter, en el qual els escriptors Jordi Cabré, Carlota Gurt i Anna Carreras designaran un guanyador o guanyadora entre tots els textos escrits en l'espai d'un sol tuit, i el concurs "Canta per la teva llengua" per fomentar la música en llengua catalana de la mà de Flaixbac, que permetrà als oients votar per trobar el nou èxit de la música en català entre sis temes inèdits de grups i cantants emergents que empren la nostra llengua.

Tal com ha advertit en diverses ocasions Plataforma per la Llengua, és notori el retrocés de l'ús del català entre els joves, particularment en el lleure. La poca presència de la llengua és preocupant al sector audiovisual, les xarxes socials i la música. Amb aquestes dues iniciatives, Parlem Telecom s'afegeix a la tasca que ja duen a terme altres entitats, com la citada Plataforma per la Llengua, per revertir la situació i aconseguir que els joves parlin català. Ara bé, la bona salut de la llengua no només passa per accions culturals en dies concrets, sinó que requereix d'un esforç diari, amb el qual Parlem Telecom s'hi ha compromès com a operadora arrelada als territoris de parla catalana.

Parlem Telecom catalanitza el sector TIC

Des de Parlem Telecom es treballa en la catalanització del sector TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) des del 2014 i molt particularment en un àmbit, el de les telecomunicacions, on el català està molt per darrere d'altres llengües. Per això, aquesta companyia utilitza la llengua catalana en totes les seves comunicacions empresarials i en tots els seus canals, així com es comunica amb els seus clients en català. L'objectiu és atorgar normalitat a una llengua que sovint és ignorada en entorns tecnològics.

Parlem Telecom aposta per la cultura catalana

El compromís amb el català de Parlem Telecom va més enllà del dia a dia de l'empresa, ja que l'operadora ha participat en múltiples iniciatives de llengua i cultura, com la nova gira musical del grup Buhos, la producció d'un videoclip per al cantautor Gerard Aledo, la campanya Llibreries Obertes en el Sant Jordi confinat del 2020, el Torneig de Dramatúrgia de Balears per difondre l'escriptura teatral, la Setmana del Llibre en Català o la primera edició dels Premis El Temps de les Arts al País Valencià.

En la mateixa línia, l'última campanya de Parlem Telecom es titula Parla i empra diversos dialectes dels territoris catalanoparlants, amb el lema "Parla com vulguis, però fes-te escoltar". A més, els Premis Martí Gasull i Roig, que distingeixen l'exemplaritat en la defensa de la llengua catalana de persones i entitats, han reconegut la tasca duta a terme per Parlem Telecom, que ha estat una de les tres candidates finalistes del 2021.