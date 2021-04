Rogeli Nieto debuta amb una obra sobre els lligams de Begur i Cuba

Rogeli Nieto, autor de la novel·la «Una passió per la vida i la llibertat».

Un certamen literari va donar ales al somni de Rogeli Nieto. Després de jubilar-se, va decidir presentar-se al Premi de Narrativa Curta Vila de Begur amb l'objectiu de provar sort. En llegir el relat que va presentar, el seu entorn el va animar a continuar. «Em van dir que aquesta història donava per més», assegura. I dit i fet. En Rogeli va començar a enfilar la història i d'aquí va néixer el seu primer llibre, Una passió per la vida i la llibertat, editat per l'Editorial Oliveras amb la col·laboració de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Begur.

Mestre de matemàtiques, plàstica, ciències naturals i educació física, Rogeli Nieto confessa haver descobert en l'escriptura «un plaer que no sabia que tenia». Es tracta d'una novel·la en què l'amor, l'amistat i el compromís guien els passos dels protagonistes, que reflecteixen permanentment «la immutable voluntat de conquerir la llibertat individual i col·lectiva», subratlla.

Una passió per la vida i la llibertat està ambientat a finals del segle XIX i recorre Begur, Barcelona i Cuba. A partir de fets històrics al voltant de les tres localitzacions, l'autor va voler explorar el lligam de la vila empordanesa amb Cuba i alhora mostrar la connexió de la persona amb l'essència humana.

El protagonista de la novel·la és en Joan, que es veu obligat a fugir del seu Begur natal a causa de l'infortuni familiar i la manca de recursos. A la recerca d'una nova oportunitat, es trasllada a Barcelona, «on els avatars de l'existència amb la creació i posterior destrucció de la seva família l'anorrearà». Buscant un nou horitzó, se li obre una nova finestra: Cuba. Allà coneix la Catalina, una dona amb uns ideals ferms, «que el portarà a participar en els esdeveniments contra el colonialisme espanyol que desembocà finalment en la seva independència».

L'autor assegura que, tot i no haver estat mai a Cuba, ha dut a terme una extensa tasca de documentació a través de l'Arxiu de Begur i «les possibilitats que ofereix Internet», a través d'on ha pogut recrear des d'escenaris històrics a paisatges per guiar la imaginació dels lectors.