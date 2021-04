El Festimams es farà al juny al pati de la Casa de Cultura de Girona

La cinquena edició del Festimams se celebrarà durant quatre dies consecutius, del 17 al 20 de juny, en un nou i únic escenari, el pati de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona.

El tret de sortida serà el 17 de juny amb la presència de Maria Rovira Oye Sherman i Ana Polo, que s'han fet lloc dins el panorama humorístic català a través d'una perspectiva feminista. L'endemà serà el torn dels monòlegs d'El Soterrani, que compta amb noms com Manel Vidal (La Competència de RAC1), Magí Garcia Modgi (Està Passant de TV3) i Joel Díaz (APM? de TV3). La jornada del 19 de juny engegarà amb el concert vermut de La Ludwing Band, un espectacle familiar de màgia i humor de la mà del Mag Pota, l'emissió del programa de ràdio sobre futbol i humor de la mà dels components de La Sotana format per Andreu Juanola, conductor del programa, i per membres d'El Soterrani, com Manel Vidal, Modgi i Joel Díaz, i culminarà amb l'actuació del tàndem format per Peyu i Jair Domínguez. El quart i últim dia de Festimams, el 20 de juny, oferirà un concert vermut a càrrec de l'osonenc Guillem Roma, i l'actuació, dos anys després, de Toni Albà. El Festimams tancarà l'edició amb l'actuació conjunta de l'actor i alhora director artístic del festival, Fel Faixedas, i el saxofonista Pep Poblet, que faran una adaptació teatral de la novel·la La força d'un destí de l'escriptor Martí Gironell, dirigit per Carles Xuriguera.

El festival també oferirà dues activitats paral·leles. Es tracta d'un concurs de micro obert per descobrir nous talents artístics i un festival de curtmetratges d'humor exprés.

En aquest sentit, durant els dos dissabtes previs al Festimams, s'habilitarà, en un espai emblemàtic de la ciutat que encara no s´ha acordat, un escenari de petit format perquè els gironins mostrin les seves capacitats artístiques. Amb els nous talents que sorgeixin del Córner Festimams, l'organització hi establirà una col·laboració per a l'edició del 2022. D'altra banda, el concurs de curtmetratges d'humor concedirà als participants un termini de 24 hores per crear un projecte, a partir d'un objecte i una paraula que els ha de servir d'inspiració.

El director artístic del Festimams, Fel Faixedas, va explicar que «el festival s'ajustarà a les exigències que ens demana la situació actual amb un format més dinàmic» i va assegurar que «no és un festival de teatre d'humor, sinó un festival del bon humor». Segons Faixedas, «un dels nostres objectius és portar a la ciutat espectacles o activitats que tinguin el segell de bon rotllo i humor i que siguin complicats de veure en directe a les comarques gironines». En aquesta línia també es va pronunciar el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, que va recordar que «a més de la salut, hem de cuidar l'ànima i posar-hi bon humor».

El certamen, dirigit per Fel Faixedas i Raül Cuadras, va posar ahir a la venda les entrades a través de la pàgina web. El festival oferirà 150 localitats per espectacle a un preu d'entre 15 i 25 euros.