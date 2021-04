L'Strenes manté els concerts del cap de setmana després de rebre menys devolucions

El festival Strenes mantindrà els sis concerts previstos per a aquest cap de setmana. Els promotors del certamen musical gironí van recordar ahir que, amb les restriccions de mobilitat, el festival va «partit a partit». En aquests sentit, el director de l'Strenes, Xavi Pascual, va recordar que donen «un termini» als espectadors que ja tenen les entrades pel concert per a sol·licitar la devolució de l'entrada i, en funció del nombre de localitats que han de retornar, decideixen si és viable mantenir el concert o no.

En aquest cas, Pascual va assegurar que aquest cap de setmana el nombre de peticions «ha estat menor» que el d'altres setmanes i per això es garanteix la continuïtat dels sis concerts repartits entre el divendres 23 d'abril i el dissabte 24. Amb aquests concerts ja seran «cinc setmanes seguides» de festival, sense interrompre la programació tot i les restriccions de mobilitat.

En el cas del 23 d'abril, hi ha previstes les actuacions de dos dels artistes que participen en la secció de Talent Gironí, amb què el festival aposta pels creadors musicals de les comarques gironines. Es tracta de David Busquets i Relat, que tocaran al Centre Cultural de la Mercè. Per altra banda, dissabte serà el torn del doble concert de Zoo a la Mirona de Salt, la d'Ovidi 25 al Teatre Municipal de Girona i la del grup Carmen 113 al Centre Cultural de la Mercè. Precisament aquesta formació ja va guanyar la secció Talen Gironí l'any 2018 i en l'edició del 2020 havia de presentar el seu nou disc.

De fet, els artistes que formen l'edició d'enguany de la secció Talent Gironí del festival Strenes són els que els organitzadors van seleccionar per l'any passat però que, a causa de la pandèmia, no es va poder fer. A banda de Relat, David Busquets i Carmen 113, també hi ha el bisbalenc Jordi Serradell, que va presentar el seu nou disc Ésser viu. Enguany també s'hi ha afegit Marta Pérez, membre del grup Anxovetes, que presentarà una nova proposta molt «intimista».

Ara, el guanyador d'aquest 2021 el seleccionarà un jurat format professional. El guanyador actuarà durant la Gala del Voluntariat que se celebrarà a Girona. El guanyador s'escollirà en funció de la seva proposta musical, la posada en escena i el potencial que té la banda.