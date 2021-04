El festival Espurnes concentrarà vuit concerts en tres nits del mes de juny

El festival Espurnes de Llagostera (Gironès) concentrarà aquest any tota la programació en tres nits del mes de juny (divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6). En total hi haurà vuit concerts que combinaran artistes coneguts i noves promeses del món musical. La programació arrencarà amb Donallop i Mishima a l'escenari del Castell.

El dissabte el festival obrirà dos nous escenaris, un a la plaça de la Llibertat i un altre davant de Can Caciques. En aquests espais hi haurà concerts gratuïts de noves propostes musicals. El diumenge, l'Espurnes posarà el punt i final a l'edició d'enguany amb un espectacle de producció pròpia que agruparà una quinzena d'artistes per cantar cançons i recitar poemes que parlin de la llibertat.