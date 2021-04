«Quan hem estimat i hem estat estimats, ja no estem sols mai més»

Escriptora. Acaba de publicar la biografia de María Casares, «La única» (Alba Editorial), on descobreix la mítica actriu espanyola que va triomfar a França i va enamorar el Premi Nobel de Literatura Albert Camus

«Vostè ha hagut de patir molt per actuar d'aquesta manera», li van dir en una ocasió a María Casares. Aquesta diva del teatre francès, gallega de naixement, va ser filla del polític republicà Santiago Casares i va patir la duresa d'un exili a París amb només 14 anys. Tampoc li va resultar fàcil superar la prematura mort dels seus pares. O convertir-se en l'amant d'un home casat, el Premi Nobel Albert Camus, encara que l'acceptaria amb totes les seves conseqüències. Parlem amb Anne Plantagenet, autora de la fascinant biografia de María Casares, La única (Alba Editorial), a la venda el 12 de maig.

Què la va moure a escriure aquest llibre?

El factor desencadenant va ser la lectura de la correspondència entre Casares i Camus. Em va fascinar la veu d'aquesta dona, la seva energia, força vital, desig... Vaig voler saber el que va ser la seva vida abans de conèixer Camus i després de la seva mort. El que vaig descobrir em va confirmar que mereixia ser més coneguda.

Com ha estat la investigació? Com la va ajudar viure un temps a la casa de La Vergne, de María Casares?

La tasca de recerca va ser enorme i apassionant. I la trobada (parlo de trobada perquè ho va ser) amb la seva casa de La Vergne va ser molt emocionant per a mi. Decisiu. La casa encara està habitada per la presència de María. Alguns fins i tot parlen de fantasma. Jo vaig viure, vaig escriure i vaig dormir a la seva habitació (on va viure i va morir) i, per desgràcia, no em va visitar cap espectre! Però vaig sentir tot el camí que va haver de fer per arribar allà, el sentiment d'exili, la pena, la resiliència.

Com descriuria María?

És una dona molt complexa, plena de paradoxes, rebutjant els compromisos, però acceptant la relació amb un home casat. Molt valenta, dura, sencera, lliure i amb por de la comoditat, sensual, instintiva... Plena de vida i amb una gran part de foscor.

Per què era única?

Va ser única en el teatre francès durant més de 50 anys. La seva carrera és excepcional. I La única era el sobrenom que li donava Camus.

Com una dona així va ser capaç d'admetre ser «l'amant de»?

És una paradoxa molt interessant. Però potser no és una paradoxa. El que va ser per a ella, al principi, un compromís impossible, es va tornar amb el temps una decisió molt pensada, assumida. Finalment, va acceptar la relació així i va decidir que ella tenia la millor part. Va ser una relació apassionada els primers anys i amistosa els últims. Va ser una parella molt lliure, encara que Camus fos gelós. Però segurament Casares va tenir altres amants. Pel que fa a ell, ja sabem...

Com diria que va ser la relació de María amb els seus pares?

Estreta, ardorosa! Els adorava, tot i que tenia gelosia de la seva mare. Va defensar l'honor i la memòria del seu pare fins a la seva mort. Va patir molt quan van morir. Sempre va dir que els dos homes de la seva vida van ser el seu pare i Camus.

Va complir la seva promesa de no tornar a Espanya fins que morís Franco.?

Va ser un terratrèmol! Tot i que es va adonar que ja era una estrangera amb accent francès. Va ser difícil, però li va permetre «tallar de soca-rel».

Què ha après de María Casares?

«Quan hem estimat i hem estat estimats/es una vegada a la vida, ja no estem sols mai més».