Els autors continuen amb la marató de signatures d'aquest Sant Jordi "especial i emotiu"

Els escriptors han continuat aquesta tarda firmant llibres per Sant Jordi en una jornada per alguns d'ells maratoniana de signatures i trobades amb lectors, ja sigui en llibreries o en alguna de les parades de les onze zones perimetrades que s'han distribuït per Barcelona. Javier Cercas, Eva Baltasar i Dolores Redondo han estat alguns dels autors que han signat exemplars dels seus llibres més recents.

És el Sant Jordi "més emotiu de tots els que he viscut, veig una emotivitat com mai i tothom està molt content i esperançat", ha declarat Redondo, en declaracions a l'ACN. Cercas ha assegurat que és un Sant Jordi especial per "motius obvis i de fet és un miracle que es pugui fer una cosa així".

Després d'un matí ple de signatures, l'escriptor Javier Cercas ha signat aquesta tarda al FNAC Triangle de Plaça Catalunya exemplars del llibre 'Independencia' (Tusquets). Cercas ha assegurat que és un Sant Jordi "especial per motius obvis i de fet és un miracle que es pugui fer una cosa així, però és que Sant Jordi és sempre un petit miracle. No hi ha cap festa igual al món i no en som conscients". L'escriptor ha dit que un autor a Barcelona per Sant Jordi "no pot no estar content".

Cercas ha indicat que els lectors se li apropen amb el nou llibre 'Independencia', però altres amb obres anteriors. En aquest context, ha manifestat que el protagonista de la literatura són els lectors. Ha recordat que un personatge de 'Terra Alta' diu: "La meitat d'una novel·la la posa l'autor i l'altre el lector".

Una hora després ha estat el torn al mateix lloc d'Eva Baltasar, autora de 'Permagel' i 'Boulder' (Club Editor) i Dolores Redondo, autora d''Els privilegis de l'àngel' (Columna). Baltasar ha celebrat tornar a viure "l'esperit del Sant Jordi amb molta il·lusió". Alguns lectors li porten 'Boulder', 'Permagel' i algun dels seus poemaris, que ha reconegut que li fa molta il·lusió. Ha recordat que el Sant Jordi passat el va passar davant una pantalla d'ordinador i que va quedar esgotada.



El Sant Jordi "més emotiu"

En declaracions també a l'ACN, Dolores Redondo ha dit que aquest dia sempre ha estat important i, per a ella, és el més bonic de l'any juntament amb Nadal. "Aquest any, però és especial i tot i que fins fa dues setmanes no sabíem si es podria fer, està sent el més emotiu de tots els Sant Jordi que he viscut, veig una emotivitat com mai i tothom està molt content i esperançat".

Redondo ha indicat que té la sort d'haver publicat sis llibres publicats i tots estan vius. De fet, els lectors li porten qualsevol dels seus llibres perquè l'autora els hi signi.