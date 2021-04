Els escriptors tornen al carrer en un Sant Jordi "boníssim"

Un any després d'un Sant Jordi confinat i d'un 23 de juliol amb trobades entre autors i lectors molt reduïdes, els escriptors han tornat aquest divendres als carrers per viure el "millor Sant Jordi" que s'ha viscut mai, com ha assenyalat el periodista Albert Om, en declaracions a l'ACN. Om, que a les deu del matí ha signat exemplars del seu llibre 'El dia que vaig marxar' (Univers), també ha augurat un Sant Jordi "boníssim". De fet, des de primera hora els escriptors s'han retrobat amb els seus lectors. En aquest sentit, l'escriptora Irene Solà ha apuntat que viu el dia "amb moltes ganes i amb molta alegria" precisament per aquest retrobament amb lectors i escriptors.

A les deu del matí, Albert Om, autor d''El dia que vaig marxar' (Univers), signava exemplars a la parada de la llibreria Jaimes. Om ha augurat un Sant Jordi "boníssim perquè tot i que no serà igual que el de fa dos anys, pels autors, lectors i tothom serà el millor Sant Jordi que hem viscut mai perquè en teníem moltes ganes i forma part de la represa i el bon temps", en declaracions a l'ACN.

El nou llibre d'Om, 'El dia que vaig marxar', se situa a les primeres posicions de les llistes dels més venuts. "Fa 21 anys que no tenia un llibre i que no vivia Sant Jordi i 'El dia que vaig marxar' ha sortit fa dues setmanes i tinc molts bons comentaris", ha indicat el periodista.

Una hora després, Irene Solà ha signat exemplars de 'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama), a la parada de la llibreria Laie a la zona perimetrada de Passeig de Gràcia. Ha apuntat que viu el dia "amb moltes ganes i amb molta alegria de retrobar-se amb els lectors i els escriptors". Ha assegurat que les seves sensacions són molt bones i que els lectors li han transmès les ganes de viure aquesta jornada. Ha reconegut que l'any passat va trobar a faltar molt el Sant Jordi.

Solà ha assegurat també que està molt agraïda per l'èxit de 'Canto jo i la muntanya balla': "És una sorpresa i un viatge que està sent molt espectacular".