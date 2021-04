El festival Espurnes concentra vuit concerts en tres nits de juny

El festival Espurnes de Llagostera concentrarà aquest any tota la programació en un únic cap de setmana, del 4 al 6 de juny. En total hi haurà vuit concerts que combinaran artistes consolidats i noves promeses del món musical.

Mishimia i Donallop seran els encarregats d'inaugurar el festival el 4 de juny. El conjunt balear Donallop serà el primer en pujar a l'escenari del Castell i els barcelonins Mishima els agafaran el relleu. L'endemà serà el torn dels artistes emergents, que actuaran en dos nous escenaris situats a la plaça de la Llibertat i davant de Can Caciques. Per aquestes noves localitzacions hi passaran els artistes Jordi Serradell, Jesamí Boada, la banda saltenca Luw i Tona Gafarot. Les actuacions s'aniran intercalant entre els dos escenaris. Amb aquests concerts, la directora de la promotora del festival La Tornada, Rocío Rodríguez, assegura que volen tornar «als orígens» en què es combinaven artistes emergents amb d'altres més consagrats. Culminarà la jornada Roba Estesa, que actuarà a l'escenari del Castell.

La programació musical es tancarà el 6 de juny, també al Castell, amb un espectacle de producció pròpia titulat Cançons de llibertat. Es tracta d'un «recorregut entre cançons i poemes que revoquen al sentiment de llibertat», detalla la directora de la Tornada. En l'espectacle hi participaran una quinzena d'artistes de diferents estils i generacions.