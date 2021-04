El festival Strenes trasllada el doble concert de La Casa Azul a l'Auditori de Girona

Canvis d'escenari o horaris per a l'últim cap de setmana del festival Strenes de Girona 2021. El certamen ha fet oficial que la doble actuació de La Casa Azul, prevista pel dissabte 1 de maig, es trasllada de les escales de la Catedral a l'Auditori. Així mateix, i tenint en compte que per ara es manté vigent el toc de queda, els concerts tindran lloc a 2/4 de 5 de la tarda i a les 8 del vespre, en comptes de les 7 de la tarda i a les 10 de la nit, com inicialment s'havien programat.

Segons l'organització, el canvi d'escenari dels concerts del projecte de Guille Milkyway es deu al fet que l'espectacle «conté unes visuals imprescindibles i necessiten foscor per poder ser gaudides al 100%». L'Strenes també justifica el canvi per «les celebracions de culte de La Catedral» i «les restriccions horàries» vigents, que «fan que sigui impossible programar les dues sessions tal com estava previst». Aquests canvis han fet que alguns espectadors hagin sol·licitat la devolució de l'import de l'entrada prèviament comprada, motiu pel qual el festival va posar ahir les entrades alliberades novament a la venda.

El canvi d'escenari dels concerts de La Casa Azul ha comportat, de retruc, que l'actuació d'Arnau Griso, que inicialment havia de tenir lloc a l'Auditori, es trasllada ara a les escales de la Catedral. En aquest cas el concert tindrà lloc a les 8 del vespre. Per aquell cap de setmana l'escenari situat a l'emblemàtic punt del Barri Vell de Girona acollirà també les actuacions d'Amaral (divendres 30 a les 9 del vespre) i Oques Grasses, que clouran l'edició d'enguany del festival, amb el doble concert que tindrà lloc el diumenge 2 a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre.

D'altra banda el festival enceta aquest divendres un nou cap de setmana de música en directe amb el doble concert que David Busquets i Relat oferiran a l'Auditori de La Mercè. Dissabte serà el torn dels gironins Carmen 113, els valencians Zoo i l'espectacle Ovidi 25, amb la col·laboració especial de Toti Soler.