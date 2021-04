La Diada de Sant Jordi vol recuperar la normalitat

Catalunya viurà avui un Sant Jordi adaptat a les limitacions de la pandèmia després que l'any passat la diada hagués d'anul·lar-se. La festa se celebrarà de manera descentralitzada per Catalunya amb un pla específic aprovat pel Procicat que adapta Sant Jordi a la realitat de cada municipi. Els espais amb parades estaran perimetrats i se'n controlarà l'accés i es mantenen les tradicionals signatures d'escriptors. La Cambra del Llibre espera assolir el 60% de les xifres del 2019, en què es van vendre 1,64 milions de llibres i la facturació va superar els 22,16 milions. Els floristes, de la seva banda, confien en despatxar entre 3,5 i 4 milions de roses venudes.

Amb l'experiència del Sant Jordi d'estiu de l'any passat, la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes han preparat un dispositiu avalat pel Procicat per celebrar una festa repartida per tot Catalunya, que distingeix entre els pobles que no arriben als 5.000 habitants, els que en tenen més de 5.000 i les grans ciutats com Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, que tenen els seus propis plans.

Girona trasllada les parades de llibres i roses a l'esplanada de La Copa i també porta a l'entrada de la Devesa les entitats. Les limitacions per la covid-19 fan impossible celebrar la diada a la Rambla i a la plaça Catalunya.

A La Copa hi haurà 27 parades. Sobretot, llibreries i editorials, perquè només cinc seran de floristes. El principal motiu és que la majoria d'aquests establiments de la ciutat han declinat participar-hi. La regidora de Promoció Econòmica de Girona, Glòria Plana, va destacar que «hi haurà un aforament màxim de 1.000 persones» -un 30% de la capacitat màxima que hi podria haver en aquest espai- i els assistents hauran de fer un recorregut circular unidireccional. Plana també va detallar que les parades «estaran col·locades al voltant de l'esplanada de la Copa», com habitualment es reparteixen les barraques a la zona de concerts per les Fires de Sant Narcís, i al mig també n'hi haurà una franja. L'horari d'obertura serà de nou del matí a nou del vespre.

Per altra banda, el passeig de la Devesa estarà destinat a les parades d'entitats. N'hi haurà més d'una trentena, entre elles Càritas, la Forja i dos agrupacions d'escoltes. Aquestes parades estaran situades a prop de la Rosaleda. La gent que vulgui passejar-hi haurà de seguir un protocol similar al que hi haurà a la zona de llibreters i floristes, seguint un circuit tancat i amb un aforament limitat.

A Figueres, la diada se celebrarà en dos emplaçaments i amb control d'aforament. Les parades es dividiran entre la Rambla, on aniran els llibreters i floristes, i la plaça Catalunya, que es destinarà a les entitats i associacions. En tots dos casos, hi haurà controls d'entrada i un circuit únic.

A Banyoles, el mercat de Sant Jordi de roses i llibres es farà a la plaça Major se situarà amb la presència dels professionals del llibre i de la rosa i també d'escoles i instituts de Banyoles.

A Lloret de la 40a Fira del llibre i de la rosa es farà al Passeig Verdaguer, mentre que Blanes opta per un Sant Jordi amb menys presència al carrer. Això sí, hi haurà una fira del llibre usat,la presentació de l'Editorial Entredos, el 34è Concurs de Murals de Sant Jordi, i una exposició de dibuixos escolars a la Casa Saladrigas.

A Olot, les parades de Sant Jordi s'instal·laran al Firal, sense grans esdeveniments ni actes culturals programats, seguint les directrius del Procicat. Des de les nou del matí i fins les vuit del vespre, els olotins es podran acostar a les set parades que s'han habilitat, entre llibreries, editorials i floristeries.

En el cas de Sant Feliu de Guíxols, les parades s'instal·laran al Passeig del Mar de les deu del matí a les vuit del vespre. Serà una fira, també, dedicada només a professionals i comptarà amb signatures d'autors com José A. Donaire, Pilar Giró o Jaume Garcia.

Palafrugell també se suma a la celebració i concentrarà la fira de llibres i roses a la Plaça Ermengarda de deu del matí a vuit del vespre. El recinte comptarà, seguint les directrius sanitàries, amb aforament limitat i control d'accés. A la tarda s'inaugurarà l'exposició «Exlibris Universia Pla» amb obres de Josep M. Alarcón, que es podrà veure a diferents espais del municipi: la Biblioteca, el Teatre Municipal i la Fundació Josep Pla.

A Salt, la Diada comptarà amb 27 parades al Passeig Ciutat de Girona. El recinte estarà perimetrat i comptarà amb un circuit únic d'entrada i sortida. De les 27 parades habilitades, 20 seran entitats, 6 de professionals i una d'informació municipal.