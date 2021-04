Fel Faixedas i Pep Poblet porten al teatre «La força d'un destí» de Martí Gironell

Martí Gironell va guanyar el Premi Ramon Llull de 2018 amb La força d'un destí, obra en la que narrava la història de superació de Jean León. Tres anys després l'actor arbucienc Fel Faixedes presenta l'adaptació teatral del llibre, que compta amb la direcció de Carles Xuriguera, i la col·laboració músic Pep Poblet. L'obra, que es desmarca de l'humor que caracteritzava fins ara els espectacles de Xurriguera i Faixedes, s'estrena avui a Roda de Ter i ja téuna quinzena de representacions confirmades en municipis com Girona, Ripoll, i Vilablareix, entre altres .

Amb 21 anys, Ceferino Carrión (nascut a Santander i criat a Barcelona) fuig de l'Espanya franquista, grisa i asfixiant, buscant aires nous. Després d'intentar-ho diverses vegades aconsegueix embarcar a bord d'un vaixell al port de Le Havre, a França, en direcció als Estats Units, per fer realitat el seu somni. A Nova York canviarà d'identitat i es convertirà en ciutadà nord-americà amb el nom de Jean Leon. A punt de ser cridat a files per anar a la guerra de Corea, torna a fugir a Hollywood, on un seguit de cops de sort el porten a viure a un pam de la glòria, a tocar de les estrelles de cinema que admira i de qui es convertirà en amic i confident. Amb James Dean projecten un restaurant plegats i malgrat la seva mort obrirà La Scala, un establiment que es convertirà en el referent del Hollywood dels anys cinquanta i seixanta, amb estrelles habituals com Paul Newman, Warren Beatty, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor o els Kennedy. Preocupat per oferir no només un espai de confidencialitat sinó també un servei acurat a les celebrities del Hollywood daurat, Leon torna a Catalunya per comprar uns terrenys al Penedès i elaborar el seu propi vi.

Fel Faixedas explica que va descobrir la història de Jean Leon fa cinc anys mentre participava a la gravació de «Glops», programa de TV3 dedicat al món del vi. «Quan el 2018 Martí Gironell va novel·lar la història, vaig tenir clar que un dia voldria fer-ne l'adaptació teatral», afegeix Faixedas. Al seu costat comptarà amb Pep Poblet, músic que amb el seu saxòfon va acompanyar Gironell en moltes presentacions del llibre. A l'escenari, Poblet, que interpretarà temes de Frank Sinatra i clàssics de jazz.

La força d'un dest és el darrer projecte de l'actor, guionista, humorista i músic arbucienc Fel Faixedas (1970), que en els darrers anys ha pujat a l'escenari amb El motivador, Faixedas i punt,Bona nit, benparits! i, amb Carles Xuriguera, amb Live i No som res. Qui també va ser membre de Teatre de Guerrilla col·labora actualment a RAC1, i al llarg de la seva trajectòria també ha intervingut en mitjans com TV3, Canal33, Esport3, Catalunya Ràdio i La Xarxa, entre altres. Faixedas és també el director artístic del festival gironí Festimams.