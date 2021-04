Els floristes venen més roses «perquè no hi ha intrusisme»

El Gremi de Floristes calcula que ha venut uns quatre milions de roses aquest Sant Jordi, de fet, el seu president, Joan Guillén, calcula que se n'han despatxat més que altres anys perquè aquesta diada no hi ha hagut «intrusisme». A parer seu, enguany ha sortit el «talent al carrer» i sosté que les roses que han sortit al carrer estaven molt «més ben preparades i muntades» que altres anys. El sector va atribuir les cues que es van fer a molts establiments al llarg del dia a l'aforament limitat al 30% i va defensar que «hi ha hagut molta harmonia» i que ha estat un «Sant Jordi segur». Guillén va dubtar que «algú s'hagi pogut quedar sense rosa» i defensa que aquesta ha estat una diada més «sostenible» i amb una flor de més «qualitat».

«El més important per nosaltres és que la seguretat ha funcionat perfectament bé», va resumitrel president del Gremi de Floristes. Guillén va reconèixer que en aquesta ocasió tenien menys roses en estoc, ja que fa dos anys se'n van vendre uns set milions i aquest any calcula que només n'han pogut despatxar uns quatre milions perquè entre un 70 i un 80% de les roses que es venen per Sant Jordi s'importen de Llatinoamèrica, on moltes zones s'han vist afectades pel temporal la Niña «La capacitat de reacció era nul·la en aquest moment», va respondre en saber que molts proveïdors grans s'han quedat sense roses.

«La gran pregunta és si hi ha persones que s'han quedat sense roses o hem fet un Sant Jordi més sostenible d'aquesta manera», va reflexionar en veu alta tot criticant la massificació i la poca qualitat de les flors en altres diades. «Hem de buscar un futur que sigui més en aquesta línia», ha defensat tot destacant que «la qualitat i la sostenibilitat són la clau perquè Sant Jordi sigui un èxit».

En ser preguntat pels preus, Guillén va detallar que «han anat dels 3,5 euros en amunt» perquè aquest any totes les flors tenien un «valor afegit».