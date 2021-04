Més d'un milió de llibres

La de Sant Jordi es tancarà amb unes vendes «millors del que s'esperava», segons la nota de premsa que va fer pública el Gremi de Llibreters. En concret, l'entitat calcula que s'han venut un 75% dels llibres venuts el 2019, any prepandèmia. Les xifres definitives no se sabran fins a la setmana vinent però el Gremi avança que s'ha superat el milió d'exemplars.

Xavier Bosch, amb La dona de la seva vida (Columna Edicions) i María Dueñas, amb Sira (Editorial Planeta) van ser els autors de ficció més venuts en català i castellà respectivament aquest Sant Jordi, segons el Gremi de Llibreters. En català, el segon i el tercer lloc l'ocupen Consumits pel foc (Proa), de Jaume Cabré, i Tàndem (Ediciones Destino), de Maria Barbal, mentre que en castellà són Independencia (Tusquets Editores), de Javier Cercas, i El juego del alma (Suma de Letras), de Javier Castillo. Pel que fa a la no-ficció, A cor obert (Columna Edicions), d'Oriol Mitjà, i El humor de mi vida (Harper Collins), de Paz Padilla, va ser els més triats pels lectors en català i castellà.

La llista del Gremi de Llibreters enumera els cinc primers autors més venuts de cada categoria. En el cas de la ficció en català, després de Bosch, Cabré i Barbal els lectors han optat per L'home que va viure dues vegades (Columna Edicions), de Gerard Quintana, i per Canto jo i la muntanya balla (Anagrama), d'Irene Solà.

Aquest Sant Jordi també va ser especial per als autors, que han recuperat el contacte amb els lectors de forma massiva. Alguns d'ells van viure una jornada maratoniana, ja sigui en llibreries o en alguna de les parades de les onze zones perimetrades.

A Barcelona, Javier Cercas, Eva Baltasar i Dolores Redondo van ser estat alguns dels autors que van signar més exemplars dels seus llibres més recents. És el Sant Jordi «més emotiu de tots els que he viscut, veig una emotivitat com mai i tothom està molt content i esperançat», va declarar Redondo. Cercas va assegurar que és un Sant Jordi especial per «motius obvis i de fet és un miracle que es pugui fer una cosa així».