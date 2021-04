Ovidi 4 i el guitarrista Toti Soler homenatgen Ovidi Montllor en un concert «únic» al festival Strenes de Girona

L'Auditori de Girona ha viscut aquest dissabte un homenatge a Ovidi Montllor. En un concert "únic", el poeta David Caño, el músic Borja Penalva, la cantant Mireia Vives i el periodista David Fernández han repassat algunes de les cançons més icòniques de qui va ser un dels "grans activistes de la cultura popular". Un espectacle al que s'hi ha afegit el guitarrista Toti Soler i que ha servit per fer evident la comunió entre els 300 assistents, que han interactuat permanentment amb els artistes. Durant una hora i mitja, més que un concert el que ha viscut l'Auditori ha estat una tertúlia musicada on s'ha reivindicat la figura de Montllor i la seva contribució al foment de la cultura popular i la música en català.

L'inici del concert ja ha suposat una declaració d'intencions dels artistes. Les primeres paraules han estat les del jutge del Suprem Manuel Marchena, en una de les intervencions durant el judici del procés on amenaçava de desallotjar la sala, en una de les sessions que es van celebrar. Això ha fet entrar de ple un públic predisposat a manifestar-se. A sobre l'escenari han sonat cançons com 'La fera ferotge al Suprem', 'Escola de Ribera' o 'Homenatge a Teresa', una de les més aplaudides. El concert, però, a banda d'un homenatge a Ovidi Montllor, també ha estat una reivindicació de la cultura en general. S'han escoltat poemes de Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal i del mateix David Caño. Tot plegat entrellaçat amb un diàleg constant amb el públic del Teatre Municipal que ha viscut molt més que un concert.

"És l'homenatge als molts homenatges que se li han fet a l'Ovidi. Cada generació viu i sent l'Ovidi a la seva manera, des dels qui estàvem al 2003 a l'ateneu de Gràcia, passant pel disc dels Inadaptats el 2004, fins al disc del Diluvi del 2011", assenyala el membre de la banda, David Fernández.

Un espectacle que s'ha tancat amb 'Serà un dia que durarà anys' d'Ovidi Montllor i el poema de Joan Salvat-Papasseit 'Sageta de foc', que el mateix homenatjat va musicar fa anys. Dues peces que han donat pas a la interpretació 'Barqueta de la bona nit' de Sílvia Amigó, amb la música de Toti Soler.



Cap concert suspès



A partir de la setmana que ve s'espera que el nombre de devolucions caigui en picat a l'Strenes, després que el Procicat hagi decidit aixecar el confinament comarcal i, per tant, de nou estigui permesa la mobilitat arreu del país. Durant les darreres dues setmanes el festival ha vist com alguns dels espectacles es veia afectat perquè molts dels que havien comprat l'entrada demanaven el reembors dels diners ja que no podien venir per la mesura restrictiva. En aquest sentit, Ovidi 4 ha reivindicat la Cultura com a bé essencial i s'ha mostrat empàtic amb els seguidors que no han pogut venir al concert pel confinament.

Tot i que el director del festival, Xavi Pascual, va advertir que es plantejaven haver de suspendre alguns dels concerts previstos, el festival ha pogut aguantar sense cancel—lar-ne cap. De fet, Strenes ha pogut tornar a vendre bona part de les entrades que s'havien retornat a públic del Gironès.

És el cas del doble concert d'Stay Homas de dissabte passat en què la banda va omplir dues vegades l'aforament disponible de l'Auditori de Girona, gràcies a que la setmana prèvia a l'espectacle es van vendre les entrades retornades.