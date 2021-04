Un Sant Jordi massiu que lluita per ser normal

Un parèntesi. Així ha viscut la ciutat de Girona la segona diada de Sant Jordi més atípica de la història. Tot i les restriccions imposades per la pandèmia, el públic ha respòs positivament al canvi de localització i ha fet brillar La Copa i la Devesa.

La Rambla de Girona es despertava ahir amb un silenci poc habitual en una diada de Sant Jordi. L'icònic escenari de les Festes de Sant Narcís cedia el pas a amants de llibres i a enamorats, que no estaven disposats a acceptar un altre Sant Jordi descafeïnat.

Des de primera hora del matí, els gironins es van congregar a l'epicentre del que acabaria sent un Sant Jordi amb regust a normalitat. Llargues cues van protagonitzar el control d'accés al recinte perimetrat de l'esplanada de La Copa, on un per un i a toc de comptador, s'actualitzava la xifra d'assistents. El topall: mil persones. La temperatura primaveral, l'anhel de normalitat, les stories a la recerca de l'enquadrament òptim amb Sant Feliu i la Catedral de fons i, sobretot, les ganes de celebrar la diada, van mobilitzar massivament la ciutadania, que no va voler renunciar a la cita amb la literatura.

Els autors més aclamats

Xavier Bosch, Albert Om, Carlos Ruiz Zafón, Maria Barbal, Jaume Cabré o Javier Cercas van ser alguns dels noms que més van ressonar entre un públic que, tot i portar els títols anotats al telèfon mòbil, també es va deixar seduir per les recomanacions dels llibreters. I és que, al llarg de tota la jornada, les parades de les llibreries independents es van convertir en un gran pol d'atracció entre el públic, que, fins i tot, on altres anys regnava la llei del més fort per fer-se un espai i poder fullejar alguns exemplars, enguany eren els mateixos clients els que s'ajudaven a localitzar el volum entre els centenars de llibres de l'estand.

Durant unes hores, la il·lusió i l'optimisme van tornar a sobrevolar la ciutat, guanyant la partida a la pandèmia. Això sí, una de les converses més predominants al llarg de la jornada va ser l'avanç i els efectes secundaris de la vacunació. Precisament, la situació epidemiològica i l'aïllament de la celebració eren la principal preocupació de llibreters i floristes, que es van mostrar sorpresos amb la marea de públic que s'hi va acostar, recordant-los, amb un regust agredolç, els anys previs a la pandèmia.

Autors com Maria Mercè Roca, Carles Porta, Quim Nadal, Miquel Martín, Rafel Nadal, Guillem Terribas, Helena Carreras, Josep M. Fonalleras, Núria Esponellà, Lluís Balsells o Imma Morente es van retrobar amb els lectors incondicionals en l'espai de signatures habilitat, per on hi van passar més d'una quarantena d'escriptors.

D'altra banda, uns metres més enllà, al principi del passeig de la Devesa, l'afluència de públic es repetia a l'espai perimetrat destinat a les entitats. Llibres, productes d'artesania i sobretot roses, es repartien al llarg del perímetre.

Un Sant Jordi de pocs rituals

Una diada de Sant Jordi, però, en la qual es van veure pocs petons, i on la mascareta va dificultar el ritual d'olorar la rosa en el moment de ser entregada. Tot i així, la diada de Sant Jordi va deixar imatges que, si no fos pels somriures amagats i per les restriccions imposades per la pandèmia, podrien semblar les d'una diada habitual, on llibreters, floristes i ciutadans van fer pinya, perseguint un objectiu comú: recuperar l'essència de Sant Jordi.

El trasllat, a estudi

Les exigències de la pandèmia van evocar la celebració de la diada a l'esplanada de La Copa, en el cas dels professionals dedicats als llibres i a les roses , i al passeig de la Devesa en el cas de les entitats. Però el que podria haver estat un trasllat accidental, ha tingut una excel·lent acollida per part de la ciutadania.

Una nova localització que permetria obrir la Devesa a Girona, a més de ser un escenari més espaiat i que afavoreix a un major flux de mobilitat. En aquest sentit, entre parada i parada, els assistents es preguntaven si el canvi havia arribat per a quedar-se. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va respondre: s'obrirà la porta a la reflexió.

La diada, en xifres

Segons dades de l'Ajuntament de Girona, un total de 18.000 persones van accedir al recinte habilitat de la Copa al llarg de tota la jordana. D'altra banda, unes 12.000 ho van fer al passeig de la Devesa, a la zona habilitada per entitats.

LA DIADA, EN IMATGES. Celebració de Sant Jordi a La Copa i al passeig de la Devesa de Girona. 1 Carles Porta signant exemplars. 2 Afluència de públic a la fira d'entitats. F