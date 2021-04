Amandine Beyer porta el Vivaldi "més gamberro i irreverent" al Festival de Torroella amb 'Il mondo al rovescio'

El festival de Torroella de Montgrí ha viscut una de les "perles" d'aquesta edició que s'ha programat durant tot un any per la crisi sanitària. L'escenari de l'Auditori Espai Ter s'ha omplert de la música de Vivaldi a càrrec de la violinista i directora francesa Amandine Beyer i el grup Gli Incogniti. L'espectacle ha servit també per enregistrar el darrer treball de Beyer 'Il mondo al rovescio', que pretén ser "un viatge pel Vivaldi més gamberro, irònic, estrambòtic i pervers". Un concert que han seguit prop de 150 espectadors en directe, però que també s'ha retransmès per streaming. Pel festival hi passaran també artistes com el Duo Piccoti-Puig o el Sant George Quartet, que portaran la seva fusió de Jazz a Torroella de Montgrí.

L'arrencada del concert ha estat accidentada. Beyer ha trencat una corda del violí i ha necessitat uns minuts per canviar-la. Després d'aquest contratemps, Vivaldi ha sonat amb tota la seva esplendor. Un concert que ha servit per presentar el darrer treball de l'artista, i que s'ha enregistrat en directe a l'Auditori Espai Ter. "És una primícia mundial", celebra la directora del festival, Montse Faura.

Tot plegat en un concert d'hora i mitja on s'han escoltat peces que defineixen la cara més "gamberra i irreverent" de Vivaldi. "Tots hem passat en algun moment de la vida per les Quatre Estacions, però hi ha un Vivaldi més pervers d'una altra època i que, a més coincidint amb la primavera s'escau molt", explica Faura.

Al final de l'acte el públic ha ovacionat els músics, especialment Beyer que ha agraït l'acollida del públic d'un auditori que ja li és familiar. I és que aquesta ha estat a quarta vegada que la violinista francesa ha tocat al festival.

Un concert que a més de ser enregistrat, també s'ha emès per streaming. "És la presentació del nou disc de l'Amandine Beyer arreu del món. Estem molt satisfets i li hem donat carta blanca", assenyala Faura.



Suport a la Cultura

Faura ha volgut destacar la Cultura com un bé essencial i remarca que ha estat un element "clau" per a moltes persones durant la pandèmia. "Demostrem de nou que som segurs i volem que la Cultura no deixi de manifestar-se. La Cultura ha donat molt durant la pandèmia, ara falta que el públic li torni una miqueta també", ha assenyalat.

Faura reconeix que el confinament comarcal complica la celebració dels actes, però assenyalen que estan "molt satisfets" de poder tirar endavant el festival. En aquest sentit, ha destacat l'actitud del públic que ha estat "fidel" i els ha permès tirar endavant el 40è aniversari.

Un aniversari que s'ha celebrat durant tot l'any, després que la pandèmia obligués a repensar el format. "Per sort l'hem mantingut tot i que hem hagut de redissenyar el format quatre o cinc vegades", explica la directora.