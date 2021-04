Busquets i Grabulosa porta la recerca sobre Jesucrist al teatre

L'escriptor i col·laborador del Diari de Girona Lluís Busquets i Grabulosa va presentar dissabte a Olot el seu nou llibre, Jesús, una història polèmica (Editorial Oliveras), un text teatral que escenifica un col·loqui «obert, crític i ecumènic» en què es reflecteix la recerca dels últims 30 anys sobre el Jesús històric. La presentació va ser a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, amb l'editor Josep Oliveras, els escriptors Josep Caselles i Joan Mercader, i la regidora d'Educació d'Olot, Mariona Camps, durant un acte en què es van interpretar fragments d'aquesta dramatúrgia.

L'obra teatral reflecteix els temes més polèmics que comporta acceptar històricament la figura de Jesús, posant en escena els participants d'un debat organitzat per un rector, que convida a participar-hi una famosa teòloga protestant i un teòleg catòlic. Entre el públic del col·loqui hi ha una representant de la Comissió Bíblica Pontifícia, un exdegà de la Facultat de Teologia de Catalunya, un metge ateu, un creient integrista i una feminista. La combinació de personatges al llibre reflecteix temes conflictius, com el naixement de Jesús, la seva predicació i la que van fer els seus seguidors, la polèmica interpretació de l'últim sopar com un sopar pascual i la crucifixió, a més de dos miracles que es posen en escena.

Jesús, una història polèmica (fòrum obert i crític), prologat per l'escolapi Rodolf Puigdollers, teatraliza un tema que l'autor olotí ja ha tractat en diversos assajos durant els últims anys.