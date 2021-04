Oscars 2021: On veure les pel·lícules premiades

Els productors Peter Spears, Frances McDormand, Chloe Zhao, Mollye Asher and Dan Janvey,guanyadors de l'Oscar a la Millor Pel·lícula per "Nomadland,"posen amb les estatuetes

Els productors Peter Spears, Frances McDormand, Chloe Zhao, Mollye Asher and Dan Janvey,guanyadors de l'Oscar a la Millor Pel·lícula per "Nomadland,"posen amb les estatuetes · Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Aquest diumenge a Los Angeles, en la cerimònia més atípica dels Oscars després d'un any marcat globalment per la pandèmia, el treball de Chloé Zhao ha estat coronat per l'Acadèmia de Hollywood com la millor pel·lícula de l'any. Aquest viatge pel revers de l'anomenat 'somni americà', per uns Estats Units on la vida en una furgoneta s'ha fet per a molts una opció vital però per altres, incloent-hi la gent gran, un imperatiu forçat per la crisi, ha fet alçar, també amb l'estatueta, la realitzadora nascuda a la Xina, la segona dona a les 93 edicions dels premis que ho aconsegueix després de Kathryn Bigelow, i a la seva protagonista, Frances McDormand.

Descobreix on pots veure totes les pel·lícules que han resultat guanyadores a la gala.



Nomadland

En cinemes i a Disney+ a partir del 30 d'abril

La guanyadora de l'Oscar a millor pel·lícula i millor directora, de la xinesa Chloé Zhao, està basada en l'assaig periodístic de la periodista estatunidenca Jessica Bruder País nómada, i explica la història d'un grup de gent nòmada que viu en una furgoneta pels Estats Units. La seva protagonista, Frances McDormand també ha aconseguit l'estatueta com a millor actriu.



El Padre (The Father)

En cinemes

La història d'un home malalt d'Alzheimer el qual la malaltia el castiga fins a deixar-lo buit, sense records. Anthony Hopkins ha aconseguit l'Oscar al millor actor per la seva interpretació en aquest film, que també ha estat guardonada amb l'Oscar al millor guió adaptat.



Sound of Metal

Amazon Prime Video

La història d'un bateria d'una banda de Metal que comença a perdre l'audició s'ha emportat dues estatuetes: el millor so i el millor muntatge.



La madre del blues

Netflix

Un cru retrat del racisme i l'explotació dels afroamericans als anys 20, poc abans de la gran depressió. La pel·lícula, adaptada a partir d'una obra de teatre, dirigida per George C- Wolf i produïda per Denzel Washington, ha guanyat l'Oscar al Millor Disseny de Vestuari i a Millor Maquillatge i Perruqueria.



Mank

Netflix

El director d'aquesta pel·lícula, Jack Fincher, va agafar com a base un guió que el seu pare va deixar escrit abans de morir. Narra la història com Orson Wells va complir una de les grans proeses del cinema amb tan sols 25 anys.



Soul

Disney+

L'última pel·lícula de Pixar ha guanyat les estatuetes de Millor Pel·lícula d'animació i Millor Banda Sonora. En ella s'explica la història de Joe, un professor de música que somia en ser músic de jazz i just el dia que aconsegueix una oportunitat per tocar en un club de jazz, un accident separa l'ànima del seu cos i comença anar cap al més enllà. Joe descobrirà el procés de les ànimes per formar els interessos i aficions de les persones abans d'arribar a la terra.



Judas y el Mesías Negro

Amazon Prime Video

La pel·lícula guardonada amb l'Oscar a millor actor secundari i Millor Cançó Original està basada en fets reals i narra els moviments racials de la dècada dels 60 als estats Units, que van sonar lloc a grups revolucionaris com les Panteres Negres.



Una joven prometedora

En cinemes

La protagonista d'aquesta pel·lícula es dedica a impartir justícia cada nit en bars i discoteques, a causa d'un problema del passat. Les víctimes són homes que mostres una actitud menyspreable envers dones. S'ha emportat el premi a Millor Guió Original.



Minari

En cinemes

Minari és la història d'un nen de set anys que es trasllada amb la seva família a viure en un estrany paradís de l'Amèrica profunda. S'ha emportat l'estatueta a la Millor Actriu Secundària.



Dos completos desconocidos

Netflix

L'Oscar al millor Curt explica el viatge en bucle temporal d'un home que intenta tornar a casa, però no para de reviure un cop i un altre un accident mortal.



Si me pasara algo, os quiero

Netflix

Uns pares devastats s'enfronten a les conseqüències emocionals de la mort de la seva filla després d'un tiroteig a l'institut. L'Oscar al Millor Curt d'Animació està dirigida a un públic adult.



Colette

Youtube

El millor Curt Documental explica la història d'una veterana de guerra de 90 anys que va formar part de la resistència francesa



Lo que el pulpo me enseñó

Netflix

Un home cremat per la feina i mancat d'il·lusions decideix deixar el món de banda i endinsar-se en una aventura submarina al mar de Sud-àfrica. Allà entaularà una curiosa amistat amb un pop, del qual aprendrà grans lliçons per tornar a connectar amb la vida. Aquesta curiosa història s'ha emportat l'estàtua al Millor Documental.



On veure les pel·lícules nominades sense premi

El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Hillbilly, una elegía rural (Netflix)

Una noche en Miami (Amazon Prime Video)

Noticias del gran mundo (Netflix)

Borat 2 (Amazon Prime Video)

Fragmentos de una mujer (Netflix)

Collective (HBO)

Crip Camp (Netflix)

Time (Amazon Prime Video)

Una canión de amor para Latasha (Netflix)

Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (Netflix)

Onward (Dinsey+)

Wolfwalkers (Apple TV)

Más allá de la Luna (Netflix)

Mulán (Disney+)

Madriguer (Disney+)

El Magnífico Iván (Dinsey+)