Els valors essencials en temps de pandèmia, a la nova mostra del fons Francesc Galí

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, l'Ajuntament de Palamós va inaugurar divendres una nova exposició amb diversos quadres procedents del fons pictòric Francesc Galí. L'elecció de les obres es va fer amb el propòsit que inspiressin paraules o conceptes socials que les persones s'han pogut trobar en aquesta crisi sanitària causada per la covid-19 i que, alhora, formessin part de l'essència del llegat del crític d'art Francesc Galí.

La sala d'actes de consistori acollirà aquesta mostra anual amb vuit quadres d'estils diferents i d'artistes de la categoria d'Amadeu Casals, Carme Sentís, Joan Carles Roca, M. Ángeles Armas o Manuel Alcalà. Cadascuna de les obres s'acompanya d'una cartel·la explicativa, així com d'un codi QR on el públic visitant es pot descarregar el fulletó de l'exposició, facilitant a l'usuari la informació i respectant les mesures de seguretat sanitàries.

La mostra pictòrica del fons Galí es podrà veure, amb control d'accés i aforament limitat, durant tot un any: fins a l'abril del 2022.

Segons l'organització, els quadres exposats inspiren «paraules o conceptes que es converteixen en valors per a una societat afectada per la crisi sanitària», i que a la vegada són representatius d'aquest fons municipal d'art. «Paraules com ara ´confia' en els amics; ´estima' amb la cura dels que ens envolten; ´agraeix' a l'entorn natural i als productes que se'n generen; o ´reflexiona' vivint cada moment, formen part d'aquest recull de conceptes essencials expressats mitjançant l'art».

El Llegat Francesc Galí està format per una col·lecció global de gairebé 200 obres d'art entre les quals hi ha pintures, dibuixos, escultures, esmalts i tapissos. Totes elles configuren aquest fons municipal d'art; el crític el va donar a l'Ajuntament de Palamós, quE des de llavors s'encarrega de preservar-lo i dinamitzar-lo amb una mostra cada any.