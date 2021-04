Pep Prieto guanya els Premis Imperdibles amb «El mal pare»

Els lectors de l'Associació Catalana El Biblionauta, per elecció popular, han escollit El mal pare de Pep Prieto com a millor llibre fantàstic en català de l'any 2020.

Entre els finalistes a la vuitena edició als Premis Imperdibles 2021, guardó que ha guanyat Prieto, hi figuraven autors com Francesc Serés amb La casa de foc, Albert Villaró amb La companyia nòrdica, Albert Pijuan amb Tsunami o Ramon Mas amb l'Endemà de la teràpia.

L'obra premiada

El mal pare, editat per Llibres del Delicte, és un thriller fantàstic on l'autor marida intriga, acció i misteri. L'obra narra en tercera persona la història de tres germans que, després de la mort del seu pare, descobreixen que no tot és el que sembla en la vida de l'historiador i arqueòleg Sadurní Castells. L'herència els proporciona un llegat de descobriments, entre els quals un castell situat enmig del bosc del qual ningú no en coneixia l'existència.