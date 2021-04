El gironí Ivan Mulero fitxa Santiago Segura per a la seva nova pel·lícula

El guardonat director gironí Ivan Mulero ha començat el rodatge de la seva nova pel·lícula Las Parcas, que comptarà amb Santiago Segura, Mari Cielo Pajares, Bruna Rubio, Anaïs Valley, Ricardo Cerezo i Carlos Cortés, amb la incògnita de «dos o tres noms més», que Mulero encara no ha volgut revelar.

La pel·lícula, que encara es troba en l'estadi inicial del rodatge, ja ha passat per Barcelona i Rubí, i «probablement» també els portarà a gravar als Estats Units. Com és habitual en les produccions de Mulero, la capital gironina sempre hi té presència més o menys explícita, a partir d'on el director ha assegurat que intentarà rodar «una part» del film a la ciutat de Girona.

Las Parcas és un projecte «preparat en temps de quarantena». Es tracta d'una història d'acció sobrenatural que construeix «una reimaginació i alhora una visió moderna sobre el mite de les tres parques», que, a través d'un film de gènere fantàstic amb «molts efectes digitals», aborda «les tres parques de la mort i un conflicte per a aconseguir la víctima».

Dues estrenes

A més de Las Parcas, que encara no té data, aquest any Ivan Mulero estrenarà dues pel·lícules, Peixos i Tigre Callejero, aquesta segona finançada per crowdfunding. Es tracta de l'adaptació del còmic de culte d'Ertito Montana i un «homenatge a les cintes dels 80 i 90 on els thrillers de venjança s'omplien de personatges al límit, acció amb matisos de fantàstic extrem i ciència-ficció». A més, en el camp tècnic, la producció compta amb ADN gironí.