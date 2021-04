Amaral, Rosario, Aitana, Nil Moliner, Stay Homas i Oques Grasses, al Sons del Món

El festival Sons del Món va anunciar ahir la programació de la seva catorzena edició, que se celebrarà del 23 de juliol al 7 d'agost a la Ciutadella de Roses.

A finals del mes de març, l'organització va confirmar la primera actuació, de la mà de God Save The Queen. A la formació argentina que rendeix tribut a la banda de Freddie Mercury, s'hi sumaran Amaral, La Casa Azul, Rosario, Fangoria, Aitana, Stay Homas, Oques Grasses i Nil Moliner. El certamen musical va convertir-se l'any passat en una de les úniques cites musicals que es van celebrar a la Costa Brava. I és que, en plena pandèmia de la covid-19 i amb la majoria d'esdeveniment culturals suspesos, Roses i Sons del Món van decidir «llençar-se a la piscina» i celebrar una el festival. Vista amb perspectiva i segons els seus promotors, la decisió va ser un «encert» i va encoratjar a tirar endavant l'edició d'enguany.

Ara, amb l'experiència adquirida i sota el convenciment que la cultura és «segura», Promo Arts Music aborda un nou festival de nou nits de concerts. En aquest sentit, l'alcadessa de Roses, Montse Mindan, va assegurar que «la gent no ha de tenir por i hem de recuperar l'assistència a la cultura».

El mes de gener, el festival va decidir no programar artistes internacionals. «I això que estàvem a punt de signar contracte amb dos grups», va assegurar el director del festival, Xavier Pascual, ahir en roda de premsa. «Penso que vam fer bé per la incertesa en relació a les gires», va afegir.

Només la formació argentina God Save The Queen integrarà la programació del certamen, i en aquest sentit, Pascual ja va avançar que la seva gira, centrada en territori espanyol, està garantida. La banda actuarà el 31 de juliol, i la seguiran Stay Homas, que pujarà a l'escenari el 23 de juliol; La Casa Azul que ho farà el 24 de juliol; Oques Grasses el 25 de juliol; Rosario el 30 de juliol; Nil Moliner l'1 d'agost; Fangoria el 5 d'agost; Amaral el 6 d'agost i Aitana, que tancarà el festival el 7 d'agost.

Les entrades es posaran a la venda avui a les vuit del vespre , a excepció de les del concert de God Save The Queen que ja va ajornar l'any passat, i es podran adquirir per unitats de fins a sis persones amb un seient interpersonal i un metre de separació entre files.

Durant la presentació del cartell de la catorzena edició del festival Sons del Món, el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Miquel Curanta, va defensar, precisament, que amb una programació «amb la mirada posada en artistes del país» es pot fer un cartell amb totes les garanties i «omplir».

En la mateixa línia es va pronunciar el diputat de Cultura, Albert Piñeira, que va afirmar que aquest estiu el festival serà una de les «grans cites» de la Costa Brava i va assegurar que, si l'any passat es va arriscar, aquest cal fer un «pas més» per a anar retornant a la «normalitat».

Per la seva banda, Pascual va agrair els suports que el festival ha tingut durant aquesta etapa complicada i va afirmar que confia que amb la vacunació i dades «favorables», el futur dels festivals millorarà. En aquest sentit, va apostar perquè les farmàcies puguin realitzar tests d'antígens i que els festivals tinguin accés a l'aplicació de Salut per a saber si els assistents estan vacunats o s'han realitzat una prova.

Pascual també va remarcar que se seguiran tots els protocols que determinin les autoritats sanitàries. En aquest sentit, s'acompliran totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries, i s'ha previst una platea amb un aforament per a 1.290 persones amb distància interpersonal entre unitats afectives, que suposarà el 65% de l'aforament habitual. També es mantindrà el Village on es podran degustar productes de quilòmetre zero abans i després de cada concert.

La incertesa del petit format

El que encara no s'ha pogut confirmar ni descartar és la programació de petit format en cellers de la DO Empordà. Tot i així, si es mantenen les restriccions actuals, l'organització va assegurar que possiblement no es podran celebrar.