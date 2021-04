Girona escalfa motors per al Dia Internacional del Jazz, que avui dona el tret de sortida a la seva desena edició, que se celebrarà oficialment demà. De la mà del Sunset Jazz Club, Girona se situa un any més al mapa de la UNESCO, que contempla el panorama jazzístic mundial. La capital gironina es converteix així en una de les dues úniques localitzacions catalanes, a part de Sitges, on s'han previst activitats en homenatge a aquesta commemoració.

A causa de la situació sanitària, la Rambla no serà escenari de concerts ni tampoc de la cercavila. L'organització ha esponjat les activitats per a evitar aglomeracions, i desplegarà una programació que s'allargarà quatre dies.

Com a preludi a la commemoració, aquesta tarda el Cinema Truffaut acollirà la projecció de Miles Ahead, una biopic sobre Miles Davis. Demà, el Sunset Jazz Club de Girona acollirà el col·loqui El Jazz en temps de pandèmia. La trobada vol ser un espai de reflexió entre professionals, on es vol incloure també la veu del públic, amb l'objectiu de «buscar idees per a reinventar-nos», assegura el responsable de l'espai, Alix Levy. Hi intervindran el músic Ramon Prats, el responsable del programa L'Home del Jazz de Ràdio 4, Pere Pons; el codirector de l'espai A pas de Jazz de Ràdio Olot, Carles Fontfreda, i els crítics Jordi Falgàs i Vicenç Mènsua.

Dissabte, el Sunset serà l'escenari del concert de Cesc Adroher&Jaume Llombart. I diumenge, en dues sessions, la sala acollirà l'actuació de Jean Toussaint Quartet.