Max Pérez apunta a la influència de Francesc Pujols sobre Dalí

Salvador Dalí i Francesc Pujols seran els protagonistes de la conferència que pronunciarà el filòsof i estudiós Max Pérez el proper 5 de maig al Cercle Sport Figuerenc.

Francesc Pujols, filòsof de Salvador Dalí serà el títol de la ponència, que també donarà nom al seu nou llibre, on estudia una faceta de l'obra daliniana poc treballada. En aquest sentit, planteja per primera vegada la hipòtesi d'una forta influència del sistema de pensament pujolsià sobre Dalí. «La relació intel·lectual entre els dos personatges ajuda a explicar, d'una banda, l'obsessió de Dalí per Pujols, palesa en la seva obra escrita, i de l'altra, obra una nova línia d'interpretació de l'obra plàstica del pintor». L'autor «mostrarà» com Dalí va incloure en la seva cosmologia la Pantologia i la Religió Catalana, fet que va determinar el seu interès per la ciència moderna, el catalanisme, la història de la filosofia catalana i la religió.