Les arts escèniques, el cinema i la música, els més afectats per la pandèmia

Les arts escèniques, musicals i els cinemes han estat els sectors culturals més perjudicats per la pandèmia, amb un 70% de pèrdues. Així ho constata l'informe tècnic que es va fer públic ahir, elaborat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el Departament de Cultura i l'Institut Català de les Empreses Culturals, juntament amb D'EP Institut.

L'informe fixa en un 24% les pèrdues d'ingressos del conjunt del sector cultural català l'any 2020, que va passar de facturar 4.475 milions d'euros el 2019 a 3.387 milions d'euros el 2020.

L'estudi també especifica que les pèrdues tenen una intensitat diferent en funció de les activitats: les arts escèniques van patir unes pèrdues del 58% i la música en directe del 87%, mentre que el patrimoni i els museus van caure un 35%. En aquest sentit, l'informe confirma que la cultura en viu ha estat la més afectada. Tal com apunten, aquestes activitats tenen un pes del 7% en la facturació global del sector a Catalunya. Per la seva banda, l'edició i el comerç al detall de llibres van perdre un 14%.

Davant la falta de dades d'ingressos dels museus, el patrimoni cultural, els arxius i les biblioteques, l'estudi ha tingut en compte les dades de visitants. Aquestes constaten que el descens en el nombre de persones que han anat a aquestes instal·lacions és del 77% respecte al 2019. En aquest sentit, a partir d'aquesta dada s'estima que han perdut un 35% dels ingressos.

Els sectors més beneficiats

Paral·lelament, els sectors que han sortit més beneficiats de la pandèmia han estat l'audiovisual i el multimèdia. Si bé és cert que l'activitat en cinemes ha caigut un 73%, l'edició de videojocs i l'activitat d'enregistrament de so i edició musical han incrementat aproximadament un 10% els ingressos. A més, l'informe conclou que la conversió al digital que van fer alguns esdeveniments, fires i festivals com el Mercat de Música Viva de Vic, el Festival de Peralada o la Fira Tàrrega, entre d'altres, «no compensa per ara la inversió econòmica necessària».

Les activitats relacionades amb el disseny, la fotografia, la creació artística i la creació literària han disminuït un 12% les xifres respecte a l'any anterior. Per la seva banda, el sector del llibre ha caigut un 14%.