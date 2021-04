El cineasta gironí Isaki Lacuesta reflexiona sobre l'auge de la censura

El guionista gironí, director de cinema i artista pluridisciplinari Isaki Lacuesta va pronunciar una conferència a l'ACVic-Centre d'Arts Contemporànies de Vic en el marc de la clausura de l'exposició Trilogia de la realitat oculta, on va reflexionar sobre l'auge de la censura.

En aquest sentit, el cineasta va assegurar que a través de la mostra ha volgut explorar els conceptes de prohibició i censura, així com el seu impacte en la societat. «Quan llegia notícies sobre Valtonyc o Pablo Hasél, sentia que no tenia una base per a poder opinar», a partir d'on va diagnosticar que es tracta d'un « fet generalitzat i això és una fallida total del funcionament del sistema democràtic».

A més, el director gironí va explicar que volia transmetre que «tot allò que prohibim, ens defineix». En aquest sentit, va assegurar que la documentació recollida per a la instal·lació li va permetre detectar tres moments en la història recent espanyola on la prohibició i la censura s'han intensificat: durant la transició; a principis del segle XXI coincidint amb els atemptats terroristes a les Torres Bessones; i l'actual, que va començar fa quatre anys. «Tots estan marcats per la incertesa, la transició política i el tempteig entre societat, creadors i els legisladors».

La mostra inclou tres treballs del cineasta, a més d'imatges a partir de materials censurats a Espanya al llarg dels darrers quaranta anys. «Amb una instal·lació puc expressar inquietuds que des del cinema és molt difícil», va assegurar, format que li permet «jugar molt més amb el temps i amb l'espai».