Les comarques gironines van vendre més de 120.000 llibres per Sant Jordi

La demarcació de Girona va vendre un total de 120.900 llibres per Sant Jordi, xifra que representa el 9,30% del global de volums venuts a Catalunya, que ascendeix als 1,3 milions de llibres.

Així ho va fer públic ahir el Gremi de Llibreters, que va assegurar que les vendes d'enguany representen el 85% de l'activitat que es va generar en la diada del 2019. El balanç s'obté després del recompte final de l'activitat de les parades al carrer del 23 d'abril i dels dies previs i l'endemà.

La xifra total de llibres venuts per Sant Jordi supera les previsions del Gremi, que aspiraven a arribar al milió d'exemplars. Durant aquesta diada es va repetir la tendència que es ve consolidant des de ja fa uns anys per aquestes dates, on més de la meitat de llibres que es venen, concretament el 53%, són en català i el 47% restant en castellà, proporció que la resta de l'any és inversa, de l'ordre del 70% en castellà i del 30% en català, segons el Gremi de Llibreters.

Mentrestant, la Cambra del Llibre ja està començant a treballar en la celebració d'una «tarda/nit de les llibreries i les biblioteques» a mitjans de juliol a tot Catalunya.