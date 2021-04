La Fundació Dalí presta dotze obres i fotografies a una exposició italiana sobre la influència de Rafael en Dalí

La Fundació Gala -Salvador Dalí ha col·laborat en l'exposició del Museu d'art modern i contemporani de Trento i Rovereto (MART) en què tracta la influència de Rafael en Dalí, Picasso i de Chirico. La fundació ha prestat dotze obres de l'artista empordanès, diverses fotografies i dues postals inèdites. Es tracta dels olis 'Autoretrat amb coll rafaelesc', 'L'ascensió de Santa Cecília', 'Al·lucinació rafaelesca', així com l'obra estereoscòpica 'Incendi en el Borgo' i 'Escola d'Atenes' i també hi ha set dibuixos. En les postals es pot veure com Gala escriu a Dalí i li explica que ha parat a Urbino per saluda Rafael de part seva.

La Fundació Dalí també ha col·laborat en els continguts de la mostra amb materials que demostren la fascinació que sentia l'empordanès per Rafael. Es tracta dels resultats d'una recerca iniciada arran d'una exposició en el Teatre-Museu Dalí entre el 2018 i el 2020 amb el títol 'Dalí/Rafael, un somieig prolongat'. Lucia Moni, membre del Centre d'Estudis Dalinians, és autora d'un article del catàleg que descriu com n'és de present Rafael al llarg de la trajectòria daliniana, començant pels autoretrats de joventut als anys vint, passant per l'etapa místico-nuclear als cinquanta fins arribar a les pintures dels anys setanta.