Jordi Martínez alerta de la pèrdua de sentit crític en el periodisme

El periodista Jordi Martínez (Malgrat de Mar, 1961) va alertar ahir de la pèrdua de sentit crític que ha detectat en el periodisme en una època en la qual, segons ell, «és més important que mai davant de la proliferació tant directament de mentides com de distorsions interessades de la realitat, que a més troben vehicles d'expansió molt potents com ho poden ser les xarxes socials». Martínez va fer aquest comentari ahir a la tarda en la presentació del seu llibre El rellotge de sorra (Curbet edicions), que reuneix una selecció de les més de 500 columnes setmanals que va publicar entre 2010 i 2020 a la secció d'opinió del Diari de Girona.

En un acte celebrat davant d'una trentena de persones als cinemes Plaça de Girona, i en el qual va estar acompanyat pels també periodistes Jordi Grau i Alfons Petit, cap de redacció de Diari de Girona, Jordi Martínez va comentar que en el seus articles, més que donar una opinió contundent sobre els temes (molts i molt variats) que tractava, «procurava analitzar-los, fixar-me en aquells detalls que em semblaven més importants o que podien passar més desapercebuts, i donar-li al lector eines perquè els interpretés i fos ell qui en tragués conclusions».

Martínez va començar a dedicar-se al periodisme l'any 1978, i va treballar en mitjans com Mundo Diario, El Correo Catalán o Punt Diari (on va coincidit amb Grau). Des del 1995 dirigeix la consultoria de comunicació Síntesi, des de la qual ha treballat per a empreses, institucions i administracions diverses. Entre 2010 i 2020 va publicar una columna d'opinió setmanal al Diari de Girona, que va deixar poc abans de l'esclat de la pandèmia per «donar el relleu a a noves veus».