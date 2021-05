Amaral porta la seva versió més íntima a Girona

Unes 600 persones van ovacionar ahir Amaral després del concert a l'Auditori de Girona en el marc del festival Strenes, un acústic en què es van escoltar clàssics del duet de Saragossa com El universo sobre mí, Sin ti no soy nada, Revolución o Moriría por vos. Tot plegat, en un concert que va portar per primera vegada Eva Amaral i Juan Aguirre al festival gironí i que va suposar la reaparició de la banda aragonesa als escenaris aquest 2021. Amaral va esgotar les entrades disponibles en un Strenes que afronta el darrer cap de setmana de concerts. Tot i que inicialment s'havia plantejat la possibilitat de suspendre concerts, el festival ha mantingut tots els espectacles.

La nit es va iniciar amb Señales i un clàssic El universo sobre mí, que va servir per posar-se el públic a la butxaca. Un espectacle íntim en acústic en què Eva Amaral, emocionada per tornar a tocar, va mantenir un diàleg permanent amb el públic. D'entrada, la cantant va agrair la feina del festival per canviar l'emplaçament del concert, que s'havia de fer a les escales de la Catedral de Girona i que, per la pluja, es va reubicar a l'Auditori. El duet de Saragossa va repassar temes del disc que va treure el 2019, Salto al color, però sobretot peces clàssiques que han sonat durant els seus prop de 25 anys d'història.

El duet va enllaçar Kamikaze, Revolución, Soledad i Moriría por vos, davant els aplaudiments d'un públic entregat. Els dos protagonistes es van retirar per primera vegada de l'escenari després d'interpretar Entre la multitud, per tornar amb Sin ti no soy nada i tancar el concert amb Salir corriendo i Ruido.