La crítica d'art contemporani Glòria Bosch cedeix el seu arxiu a Les Bernardes

La investigadora, curadora i crítica gironina d'art contemporani Glòria Bosch ha cedit el seu arxiu documental a l'espai de cultura contemporània Les Bernardes de Salt.

Bosch, que durant gairebé vint anys ha estat directora d'art de la Fundació Vila Casas de Barcelona, ja ha fet efectiva la primera part de la donació, que assegura que anirà alimentant progressivament «a mesura que vagi treballant altres temes». L'arxiu conté material datat a partir de l'any 1980 i comprèn publicacions, un fons d'autors, documents de treball, fotografies, correspondència privada que intercanviava amb artistes, projectes, llibretes i llibres dedicats. Destaquen noms com Prudenci Bertrana, Joan Badia, Mela Muter, Xavier Vidal de Llobatera, Torres Monsó, Joaquim Llucià, Carlos Mensa, Assumpció Mateu, Pep Admetlla, Bigas Luna o Narcís Comadira,entre d'altres. Una xarxa que es multiplica amb projectes interdisciplinaris com Cegueses o Una cambra pròpia, i veus de diferents procedències geogràfiques com l'escriptor italià Italo Calvino.

Pel que fa a la motivació de la donació, Bosch, que també va ser directora del Museu d'Art de Girona, assegura que neix de la voluntat d'obrir i compartir l'arxiu privat perquè esdevingui «un arxiu viu», a partir d'on «altres persones puguin treballar sobre el material per a donar continuïtat a la recerca, estirar fils i teixir noves connexions.».

En aquest sentit, Bosch assenyala que serà «una mena d'arxiu i alhora centre interpretatiu», que permetrà, també, generar interès a partir d'activitats temàtiques vinculades al fons. En aquesta línia, assenyala que «el més important és establir convivències entre troballes, experiències i possibilitats».

Contrària a tenir el material tancat en caixes, Bosch dóna també, a partir de la cessió del fons, resposta a peticions individuals d'informació que ha anat rebent al llarg dels anys sobre autors que havia treballat, i que aviat ja es podran consultar.

De joies a eines

A més, la crítica gironina defensa que ha volgut acostar al públic el que a títol individual són «petites joies», perquè «la cultura la construïm entre tots».

Per Les Bernardes, que a partir d'ara acollirà el fons, el prestigi de l'arxiu confirma l'aposta del centre «per a convertir-se en un referent de cultura contemporània amb un fons de referència i que, a més, estarà obert a tothom», destaca el seu director, Robert Fàbregas, que assegura que també estarà digitalitzat. Segons Fàbregas, aquest llegat «donarà més rellevància al nostre projecte d'arxiu».

Un pas endavant

Des del Consell Comarcal del Gironès asseguren que aquesta donació permetrà impulsar l'aposta de Les Bernardes com arxiu documentalista del territori. «Que una referent com Glòria Bosch entregui el seu fons a Les Bernardes permetrà que més activistes culturals també vulguin seguir les seves passes i permetin obrir al públic tot el seu valuós material», assegura el cap d'àrea de Cultura de l'entitat, Àdam Bertran. Es tracta, segons Bertran, d'un «salt cultural important més per a Les Bernardes».

Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, assegura que l'adhesió d'aquest primer fons a l'espai de cultura contemporània Les Bernardes «és una gran notícia» i «significa un pas endavant en la voluntat del centre d'esdevenir un referent consolidat en cultura contemporània». A més, Noguer afegeix que «el fet que Glòria Bosch hagi confiat en Les Bernardes demostra que el camí que estem iniciant és el correcte i dona més força al centre de documentació que s'hi està creant».