La gent gran, protagonista d'una exposició de gran format a Olot

Els usuaris de les residències olotines La Caritat i Montsacopa són els protagonistes del projecte artístic impulsat pels Museus d'Olot, que es podrà veure a partir del 15 de maig amb motiu del Dia Internacional dels Museus.

L'acció vol ser un homenatge a les persones grans, un dels col·lectius més perjudicats pels efectes de la pandèmia, i materialitza el compromís dels Museus d'Olot amb la comunitat.

Els usuaris de les residències s'han acostat aquests dies al magatzem del Museu per a escollir una peça del fons de la col·lecció, que s'han emportat a la residència i hi han conviscut durant una setmana. En total, hi han participat tretze usuaris, que han escollit pintures, escultures, peces d'imatgeria religiosa, peces de roba antigues i els cavallets d'Olot originals. «Els deixem que escullin la peça que pels motius que sigui els desperti alguna emoció», assegura la directora dels Museus d'Olot, Montse Mallol, que afegeix que han volgut tractar «l'art com a emoció i com a element de transmissió de vivències».

La Rosa Farizo, de 83 anys, ha estat una de les persones que hi ha participat. Va escollir l'escultura d'un nadó, concretament, l'obra Mon Germanet de Miquel Blay. «Em vaig fixar en aquesta escultura perquè m'agrada molt la mainada i la vaig trobar especial, inspira tendresa i amor». El fotògraf Pep Sau la la va retratar amb la peça a les mans, igual que la resta de companys. «Hem treballat per a dignificar aquest col·lectiu», assegura Sau.

La setmana vinent aquestes fotografies es convertiran en lones de gran format, que s'instal·laran a les parets de l'Hospici i de la residència Montsacopa, i es podran veure a partir del 15 de maig.