L'energia de La Casa Azul fa ballar el públic de l'Strenes en un concert que combina temes nous amb clàssics de la banda

L'Auditori de Girona s'ha omplert de música i llum en la presentació dels nous temes de La Casa Azul. La banda barcelonina liderada per Guille Milkyway ha fet ballar els prop de 600 espectadors que han assistit a cadascun dels dos concerts que ha fet el grup a Girona aquest dissabte. Un públic que tenia ganes de La Casa Azul, i és que les entrades estaven venudes des de feia mesos. L'espectacle ha repassat noves propostes de la banda però també temes que l'han dut a la fama com 'Podría ser peor', 'El momento' o una de les més aplaudides, 'La revolución sexual'. La visita a l'Strenes de La Casa Azul era un dels temes pendents del festival que ja l'havia intentat programar en diverses ocasions.

El concert ha començat amb una introducció espectacular que s'ha enllaçat amb 'El momento' i 'El final del amor eterno'. Un espectacle visual de llum ha acompanyat la festa del grup de Barcelona i ha atrapat el púbic que tenia ganes d'escoltar les noves propostes de La Casa Azul i repassar els grans temes. 'Yo también' i 'C'est fini' han marcat les pautes d'un concert en què Mikyway ha interactuat constantment amb el públic que ha corejat la vintena de cançons del repertori.

L'espectacle ha acabat amb 'Podría ser peor' i 'Cerca de Shibuya' que han donat pas a un dels grans moments, quan han sonat els acords de 'La revolución sexual', moment en què el públic ha esclatat i s'ha tornat a posar dempeus de les seves butaques, això sí, respectant les mesures de seguretat. Tot plegat ha acabat amb 'Nunca nadie pudo volar i la darrera peça, 'Como un fan' que ha tancat la festa de la banda de Milkyway a l'Strenes, en un espectacle d'hora i mitja, ple d'energia amb una clara intenció: "Oblidar per una estona el moment tan complicat que estem passant".



De les escales de la catedral a l'Auditori

Inicialment La Casa Azul havia de portar el seu xou a les escales de la catedral de Girona, però el toc de queda obligava a fer el primer passi a quarts de cinc de la tarda, una hora en la que la claror feia inviable poder fer l'espectacle de la banda, ja que la llum hi juga un paper rellevant.

L'organització va optar per portar La Casa Azul a l'Auditori i passar el concert d'Arnau Griso a les escales de la catedral. La pluja, però, ha impedit que es pogués celebrar i s'ha hagut de suspendre. El de Griso és, de moment, l'únic concert que ha cancel·lat l'Strenes aquest 2021, malgrat que les restriccions van fer que l'organització valorés la possibilitat de fer-ho.

El director també s'ha mostrat "molt satisfet" perquè el públic "ha respost" i si no arriba a ser per les restriccions creu que haurien omplert els concerts que s'han vist afectats. "Per sort, hem pogut tornar a vendre moltes de les entrades que ens tornaven els espectadors que no són del Gironès i hem evitat que haguéssim d'anul—lar espectacles", assenyala el director d'Strenes.