L'Orquestra de Cambra de Viena aterra a Girona amb dos solistes emergents

L'Orquestra de Cambra de Viena torna a visitar Girona, i ho fa amb un programa dedicat a Mozart. L'Auditori serà aquest vespre l'escenari del concert, que ha exhaurit la totalitat de les localitats, i comptarà amb dos solistes. Es tracta del violinista japonès Fumiaki Miura i la pianista russa Varvara.

Els dos joves intèrprets emergents confessen que senten una gran responsabilitat, i alhora una gran felicitat, en interpretar el repertori del compositor vienès.

La pianista assegura que per interpretar Mozart és necessari «un amor infinit i una passió per la seva música», a partir d'on afegeix que cal «entendre que toques alguna cosa més que música i fins i tot més que art». De les composicions de Mozart confessa que l'atrau «la seva indescriptible fantasia i senzillesa al mateix temps, l'equilibri únic entre l'etern i el quotidià». Per la seva banda, Miura defineix el compositor com a «geni», a partir d'on assegura que «la seva música és simple, però plena de sorpreses». I és que a mesura que Miura aprofundeix en la música de Mozart, més li agrada. Un compositor que, tal com assegura el jove violinista «ha estat una gran influència pels compositors de tots els temps».

El violinista confessa que per ell és un «honor» compartir escenari amb l'Orquestra de Cambra de Viena i se sent «agraït». I la pianista afegeix que és una «alegria poder fer música en els nostres dies».