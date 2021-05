Oques Grasses fa un tast del nou disc i repassa els grans èxits, en la clausura d'un Strenes marcat pel confinament

Oques Grasses ha tornat a visitar el festival Strenes de Girona aquest diumenge. Ho ha fet per tancar-lo amb un doble concert a les escales de la catedral i amb les entrades esgotades des de fa mesos. Un concert que, però, ha estat a l'aire fins l'últim moment per l'amenaça de pluja. De fet, l'organització ha decidit retardar una hora el primer dels dos espectacles i 20 minuts el segon per tal d'assegurar-se que no hi hauria problemes amb la climatologia. I és que l'Strenes ha estat marcat pel confinament comarcal d'una banda i la climatologia de l'altra. Oques Grasses, però, han fet ballar el públic de l'Strenes amb un tast del seu nou disc que sortirà a finals de mes i amb grans èxits de la banda com 'In the night' o 'Sta guai'.

L'Strenes ha tancat una nova edició i ho ha fet amb una de les bandes icòniques del festival, Oques Grasses. Els osonencs van ser els responsables de donar el tret de sortida el 2019 des del terrat de l'Oficina de turisme de Girona i aquest any han estat els encarregats de tancar a les escales de la catedral de Girona. Unes escales que, però, aquesta edició només han pogut veure l'espectacle d'Oques Grasses, ja que el concert d'Arnau Griso es va haver de suspendre aquest dissabte per la pluja.

Els osonencs no s'han estat de res i han portat tota l'energia en un doble concert que ha fet ballar el públic del festival. Han arrencat amb una introducció i de seguida ha sonat 'Elefants', un dels nous temes. De fet, la banda ha presentat bona part del nou disc que està previst que surti a finals d'aquest mes.

El públic, que havia esgotat les entades des de feia dies, ha gaudit d'un concert en què Oques Grasses han mostrat les noves cançons, però també han repassat els grans èxits que els han portat a la fama. La banda ha enllaçat 'Cançó de l'aire', 'Goodline' i 'Sta guai' una de les més aplaudides. Ha estat aleshores quan s'ha notat més les ganes de ballar dels prop de 500 espectadors que hi havia a les escales de la catedral de Girona. La festa ha seguit amb 'Vida' i 'Cul' i 'John Brown', ja amb el públic entregat, i s'ha arribat a la primera aturada amb 'Talismà', 'Gent' i 'Wake'. Noves cançons, però l'estil inconfusible d'Oques Grasses.

Els bisos han arrencat amb 'Bye bye', que apunta a ser l'èxit del nou disc, fins arribar a l''In the night', una de les més esperades pel públic. El concert ha acabat amb 'Petar-ho', una de les peces del nou disc i que el grup en va fer una presentació en l'entrega dels Enderock. Amb 'Bonesh' s'ha tancat el concert i l'Strenes 2021.



Confinament i meteorologia

Si la de l'any passat va ser la més reduïda – com a conseqüència de la pandèmia – la d'aquest 2021 ha estat l'edició en què l'Strenes ha estat més pendent de les decisions del Procicat. El festival va arrencar amb molt bon peu, gràcies a l'aixecament del confinament comarcal. Passada la Setmana Santa, però, les noves restriccions van fer que molts espectadors de fora del Gironès optessin per demanar el reembors de l'entrada.

Això va fer que l'organització s'arribés a plantejar la possibilitat de suspendre algun concert, però finalment es va mantenir i l'únic espectacle que s'ha anul—lat ha estat el d'Arnau Griso aquest dissabte per la intensa pluja que queia a Girona.



Públic fidel

El director del festival, Xavi Pascual, s'ha mostrat "molt satisfet" perquè el públic "ha respost" i si no arriba a ser per les restriccions creu que haurien omplert els concerts que s'han vist afectats. "Per sort, hem pogut tornar a vendre moltes de les entrades que ens tornaven els espectadors que no són del Gironès i hem evitat que haguéssim d'anul—lar espectacles", assenyala el director d'Strenes.