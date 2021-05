La premsa de paper no contagia la COVID

Llegir un diari que abans ha manipulat una altra persona no convivent, un costum en bars i cafeteries, pot considerar-se un hàbit pràcticament segur, si atenem les evidències científiques. La probabilitat de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, el patogen que causa la covid-19, després de tocar un objecte contaminat, és de menys d'1 entre 10.000, segons l'informe publicat el passat 5 d'abril pels Centres de Control de Malalties dels Estats Units (CDC, per les seves sigles en anglès). A més, l'alta porositat del paper de premsa redueix encara més aquesta minsa probabilitat de contagi.

Any i mig després de la irrupció d'aquest virus, el coneixement dels mecanismes de contagi ha avançat molt. Les imatges de consumidors desinfectant els envasos de menjar abans de guardar la compra del supermercat formen part del passat. La comunitat científica ha comprovat la importància del contagi per aire, alguna cosa que l'Organització Mundial de la Salut va negar al principi de la pandèmia i que encara genera resistències. En el que els científics coincideixen totalment és en l'escassa rellevància de la transmissió per fómites –objectes i superfícies– del SARS-CoV-2.

Segons els estudis citats pels CDC estatunidencs, l'existència de virus viable és major en superfícies no poroses, com a metalls, plàstic i cristall, però es redueix a minuts en les poroses, com el paper de diari, on el virus s'inactiva més ràpidament. Això podria atribuir-se a l'acció capil·lar dels porus –l'efecte d'absorció que observem quan submergim l'extrem d'un paper de cuina en un líquid i veiem que es mou a través d'ell– i a l'evaporació més ràpida de les gotes d'aerosol. I tot això en condicions de laboratori. En la vida real, els hàbits normals d'higiene, la calor, la ventilació i la llum solar contribueixen a degradar encara més aquest virus.

Ja el juliol de 2020 Emanuel Goldman, professor de Microbiologia de la Rutgers University (els EUA), opinava a The Lancetque «la possibilitat de transmissió a través de superfícies inanimades és molt petita, i només en els casos en què una persona infectada tus o esternuda en la superfície i algú més toca aquesta superfície poc després». Al setembre, un estudi publicat en la mateixa revista científica i realitzat en un entorn hospitalari per investigadors italians indicava que existeix un baix risc de transmissió d'aquest coronavirus per a través d'objectes en condicions de la vida real, sempre que es compleixin els procediments de neteja.

Com ha recordat en diverses ocasions José Luis Jiménez, catedràtic de Química de la Universitat de Colorado (els EUA) i referència mundial en aerosols, altres virus que, com el SARS-CoV-2, tenen una coberta de lípids, no sobreviuen molt temps a les nostres mans, per la qual cosa per a infectar-nos amb aquest coronavirus hauríem de tocar-nos els ulls, les fosses nasals o la boca poc després de tocar una superfície contaminada, un gest que impedeix en gran manera l'ús de la màscareta.

Els experts remarquen que rentar-se les mans és un hàbit d'higiene molt recomanable per evitar una àmplia varietat de malalties infeccioses, encara que la seva capacitat per a reduir els contagis de covid-19 es considera molt menor que altres mesures, com la distància social, l'ús de màscaretess ben ajustades i una bona ventilació. Per exemple, un programa intensiu de rentat de mans al Regne Unit va reduir el contagi un 16%.

Un recent article científic publicat a The Lancet i signat per José Luis Jiménez i altres científics aportava 10 proves de la importància de la transmissió aèria del coronavirus, i una d'elles és l'escassa evidència existent a favor de les gotes grans i objectes inanimats. Per tant, fullejar un diari o un llibre llegit abans per altres persones no es pot considerar una pràctica de risc.