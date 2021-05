Mor l'actriu guanyadora d'un Oscar Olympia Dukakis

L'actriu Olympia Dukakis, que va guanyar un Oscar per Hechizo de luna va morir dissabte a Nova York per complicacions en el seu delicat estat de salut, segons va anunciar la família en xarxes socials. Germana de l'excandidat a la presidència dels Estats Units, Mike Dukakis, va començar la seva carrera al teatre, però va ser en el cinema on va aconseguir els seus major èxits, amb papers secundaris a pel·lícules com Armas de Mujer, Magnolias de Acero, Mira quien habla o Hechizo de Luna, on interpretava la mare de Cher, Rose Castorini. Aquest rol li va valer un Oscar. La intèrpret també va dedicar bona part de la seva vida a l'activisme i la filantropia, i es va guanyar una estrella al Passeig de la Fama de Hollywook el 2013.