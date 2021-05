El tàndem entre la tecnologia i la humanitat

Els periodistes Josep-Lluís Micó (col·laborador de Diari de Girona) i Míriam Díez publiquen Beatus Technological. Industria 4.0, coronavirus, valores y espiritualidad. Es tracta d'una guia que explora les parcel·les digitals per on transita la societat, prenent com a referència la missió dels còdexs medievals. «Els antics beatus servien per entendre el món on vivien les persones que els llegien», apunta un dels autors, Josep-Lluís Micó. I aquesta és, exactament, la finalitat del llibre.

Els autors assenyalen els canvis que s'han produït en els darrers anys, tot i que no només les transformacions derivades de la quarta Revolució Industrial, sinó també els que han entrat en escena arran de la pandèmia. En aquest sentit, exploren nuclis temàtics com el transhumanisme, el posthumanisme, l'espiritualitat, l'ètica, la ciència, la intel·ligència artificial, la robòtica o la realitat virtual.

«La visió que ofereix el llibre no és apocal·líptica, tot i que l'Apocalipsi és un element molt rellevant al llibre perquè si féssim cas a les visions més negatives, estaríem a un pas de l'extinció», assegura Micó. I d'aquí la vinculació amb el coronavirus, perquè tot i les previsions negatives i les amenaces que suposarà, al llarg del darrer any ha estat la gran aliada de la societat, en termes personals i professionals. Això planteja, segons els autors, moltes tensions. «Tenim ciutadans que aparentment estan més vinculats que mai, poden formar comunitats amb persones sense que importi cap límit, i en canvi l'abús de la tecnologia ens acaba aïllant, acabem tenint la il·lusió que ens relacionem amb molta gent que ni coneixem i en canvi ens tanquem pel que fa a les relacions immediates».

Però en aquest sentit, «en relativament poc temps i per efecte de l'aïllament i les restriccions imposades per la pandèmia, s'ha produït un canvi, a partir d'on els ciutadans hem anat madurant en l'ús de la tecnologia i alhora ha revifat l'interès sincer i honest que prestem als altres», apunta Micó.

Una tecnologia que, tal com sosté Díez, també ha estat pol d'atracció per part de la regió, sovint més per necessitat que per convicció, on han vist la llum experiències com «pelegrinatges digitals».

El fenomen, però, també s'ha produït de manera inversa, apunta Díez. «La tecnologia s'ha acostat a la religió, hi ha hagut gurus tecnològics que s'han erigit com a déus i han creat les seves pròpies religions tecnològiques sense presència física», subratlla la periodista.

I la gran pregunta: la societat serà posthumana? «Difícilment», pronostica Micó. «Si fem una anàlisi freda de moltes de les innovacions, ens adonem que s'està avançant molt però en parcel·les molt limitades». Assenyala que «no hi ha dispositiu, programari, software o robot que sigui capaç de fer tot el que fem les persones amb un mínim de solvència, rigor, qualitat i creativitat», a partir d'on apunta que «cada vegada hi ha més àmbits on la robòtica ha cobrat més rellevància, però realment això està molt lluny de plantejar-se en termes de substitució».