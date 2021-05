La Diputació de Girona defensa que va quadruplicar la subvenció de la fira LiberisLiber de Besalú per aquest any

La Diputació de Girona assegura que va multiplicar per quatre la subvenció prevista per a la fira LiberisLiber de Besalú (Garrotxa) d'aquest any. L'ens ha volgut rebatre les crítiques dels seus organitzadors -que han acusat les administracions públiques de falta de suport- i ha recordat que el ple del mes de març va aprovar un ajut nominatiu per a la mostra d'editors independents, a través de l'ajuntament del municipi. En total, hi preveia destinar 15.000 euros, quatre vegades més que l'any passat quan se n'hi van dstinar 3.450. Els promotors de la fira han fet públic un comunicat en el qual anuncien que l'aturen i critiquen durament les administracions.

A l'escrit, afirmen que fa anys que reclamen trobar una fórmula que els permeti treballar amb "unes mínimes condicions" i saber amb "temps suficient" de quins recursos disposen, però les administracions consideren "que no, que la fira i el festival no s'ho valen".

"La motivació, l'entusiasme, els plans i les ganes de seguir eren les de sempre. Però malauradament això no és suficient", remarquen.